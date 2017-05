Due nuove agenzie si uniscono al Public Relations Global Network (PRGN)

Durante l’ultima riunione biennale, il gruppo ha eletto Christina Rytter come Presidente e ha presentato la nuova veste del sito PRGN.com

con nuove funzionalità di ricerca per le aziende e strumenti strategici per i professionisti delle RP

Esiste modo migliore per celebrare il 25° anniversario di farlo con i propri 50 migliori amici? Sound PR e il Public Relations Global Network (PRGN) hanno annunciato oggi l’ingresso di due nuove agenzie di comunicazione all’interno di quello che si posiziona come uno dei più grandi network di agenzie di RP.

Le agenzie – S&A Communications e asoluto – hanno aderito al PRGN durante l’ultima riunione biennale tenutasi a Dallas, in Texas. Il Gruppo ha colto inoltre l’occasione per presentare il suo nuovo sito, che include nuove funzionalità di ricerca per aiutare le aziende ad identificare la giusta expertise in qualsiasi parte del mondo.

Il nuovo sito prgn.com rappresenta anche un’interessante risorsa per i professionisti delle RP che cercano strumenti e modelli di riferimento, inclusi comunicati stampa e progetti, e punta ad attestarsi come una delle prime banche internazionali di ricerca per la professione.

“Sound PR è orgogliosa di essere membro del PRGN dal 2005” afferma Alessandra Malvermi, Managing Partner di Sound PR. “L’opportunità di usufruire delle potenzialità offerte da 50 agenzie indipendenti in tutto il mondo è un grande punto di forza in quanto ci consente di offrire i nostri servizi a Clienti in qualunque parte del mondo e in qualunque momento essi necessitino della nostra consulenza”.

Nel corso del meeting tenutosi a Dallas, i membri del PRGN hanno eletto Christina Rytter, Managing Director & Founder di Scandinavian Communications, con sede a Copenhagen in Danimarca, come nuovo Presidente.

Rytter, che subentra a Evelyn Holtzhauseun, Founder & Director di HWB Communications con sede in Sudafrica, sarà alla guida del network per i prossimi 12 mesi.

Fondato nel 1992 da un gruppo di leader delle pubbliche relazioni, il PRGN sta organizzando i festeggiamenti per il 25° anniversario, che si terranno più avanti nel corso del 2017. Con un ricavo di oltre 101 milioni di dollari e 900 professionisti dislocati in 50 diversi Paesi, il PRGN è una delle più grandi reti internazionali di pubbliche relazioni.

“Proprio mentre festeggiamo 25 anni di attività al servizio dei nostri clienti in tutto il mondo, raggiungiamo anche un altro prestigioso traguardo: 50 membri che aderiscono alla nostra organizzazione” ha affermato Rytter. “L’ingresso di un’azienda multiservizi austriaca rafforza ulteriormente il nostro prestigio all’interno dell’Unione Europea, e si affianca alla nostra espansione negli Stati Uniti meridionali, incrementando così le nostre competenze in settori strategici come la tecnologia, la sanità e i public affairs”.

Le due nuove agenzie, la cui nomina è stata deliberata a Dallas sono:

Robert Bauer, asoluto e

Chuck Norman, S&A Communications

S&A Communications: fondata nel 1982, con sede nel North Carolina, Stati Uniti, S&A Communications è una società di PR che integra competenze di marketing. In oltre 35 anni di attività, l’agenzia si è evoluta grazie ad un team di professionisti del marketing strategico il cui obiettivo principale consiste nell’aiutare i propri clienti a fronteggiare in modo vincente i propri competitor. I clienti di S&A Communications si rivolgono all’agenzia per le relazioni pubbliche, il marketing, il digital, la creatività, la fotografia, l’organizzazione di eventi e per i servizi di custom publishing. Fanno parte della direzione esecutiva Chuck Norman, APR, Owner & Principal, Bill Zaidets, Owner & Principal, e Ron Smith, APR, Founder & Owner.

asoluto: l’agenzia austriaca, con sede a Vienna, è una delle principali organizzazione di RP e comunicazione del paese. Fondata nel 2011 dalla fusione di due aziende storiche, asoluto combina all’interno di un unico brand servizi di relazioni pubbliche tradizionali con servizi digitali integrati, tra cui campagne di social media e sviluppo di progetti web. Il team, composto da 20 professionisti, lavora sia per clienti locali che internazionali rappresentando brand come AEG, Roche, paysafercard e QuintilesIMS. asoluto ha ottenuto una nomination a livello nazionale per la sua campagna di comunicazione “Don’t smoke” per la tutela dei non fumatori, la quale è stata determinante per l’approvazione della nuova normativa in Austria. asoluto è guidata dai Managing Partner Robert Bauer, Brigitte Mühlbauer, Andreas Freitag, Béatrice Verdino and Martin Verdino.

Il nuovo PRGN.com

Il sito del PRGN, completamente rinnovato, rappresenta un significativo passo avanti per il network in quanto la nuova impostazione consente alle aziende di tutto il mondo di identificare e mettersi in contatto più agevolmente con i Partner di comunicazione in grado di soddisfare le loro esigenze.

“Il nuovo sito PRGN.com si pone come luogo di confronto per le agenzie del Gruppo che potranno interagire e sviluppare insieme interessanti opportunità di business” dichiara Alessandra Malvermi, Managing Partner di Sound Public Relations. “Per quanti invece non fanno parte del network, si presenta come una risorsa della quale chiunque può usufruire, inclusi coloro che cercano nuove opportunità professionali in una delle 50 realtà affiliate al network”.

I partner del PRGN si incontrano due volte all’anno in location sempre diverse, in ogni parte del mondo.

Il prossimo meeting si terrà a Kyoto, in Giappone nell’ottobre 2017.

Durante gli incontri, i membri del network e dei diversi gruppi di lavoro condividono best practice e si confrontano sulle modalità per collaborare e rafforzare partnership commerciali a livello globale.

I membri del Public Relations Global Network (PRGN) riunitisi di recente a Dallas, in Texas.

I membri del PRGN sono titolari di aziende di relazioni pubbliche e società di comunicazione e marketing indipendenti che condividono competenze e risorse, offrendo allo stesso tempo una vasta gamma di strategie di comunicazione per i propri clienti in tutto il mondo.

Le aziende o le organizzazioni interessate ai servizi offerti dal network di agenzie locali del PRGN possono visitare il sito www.prgn.com per ulteriori informazioni.