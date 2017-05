Betsson Group affida ad Havas Media il media di StarCasinò

A seguito di una consultazione, la società sceglie la centrale per strategie e pianificazioni. La campagna televisiva è on air dal 30 aprile

StarCasinò, il casinò online del Gruppo Betsson, affida le strategie e le pianificazioni ad Havas Media a seguito di una consultazione, con l’obiettivo di aumentare l’awareness del brand sul mercato italiano e di incrementare il traffico sul rispettivo sito. Un incarico che comprende anche la pianificazione digitale e social.

La campagna televisiva è on air dal 30 aprile e prevede una pianificazione mirata e puntuale su tutte le principali emittenti, nazionali, digitali e pay TV.

Betsson Group, che nel 2016 ha investito per StarCasinò nel nostro Paese circa due milioni di euro, con questa adv intende rafforzare le perfomance sul mercato italiano.

Stefano Spadini, Ceo Havas Media Group, dichiara: «Sono lieto di annunciare la partnership con Betsson Group; avere clienti che puntano a creare contenuti per un pubblico attivo digitale e che operano in un settore di intrattenimento in continua espansione, è estremamente stimolante. Il cliente verrà seguito dal team di Roma, con cui si è subito creato uno spirito di estrema fiducia e collaborazione».

Barbara Beltrami, Global Brand Manager di Betsson Group, commenta: «Dopo un attento processo di selezione, abbiamo scelto Havas Media come nostro partner strategico per la gestione degli investimenti media per il brand StarCasinò in Italia, mentre Havas Media International in Spagna. L’intesa con Havas è stata immediata: ci hanno colpito il focus sull’innovazione e sulla strategia di integrazione dei diversi media per ottimizzare la performance delle nostre campagne, oltre alla seniority e proattività del Team che lavorerà con noi. Siamo certi che questa collaborazione segnerà un importante passo nel raggiungimento degli obiettivi che abbiamo in questi due mercati estremamente strategici e importanti».