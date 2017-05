Barbara Bates, ceo di Hotwire Group

L’ 11 maggio 2017, Hotwire, agenzia globale di relazioni pubbliche e comunicazione integrata, ha annunciato la nomina di Barbara Bates a ceo del gruppo. Nel suo ruolo riporta direttamente a Matthew Melhuish, ceo della controllante Enero, e guida il global leadership team di Hotwire, che comprende Andy West, Adrian Talbot, Alex MacLaverty e Heather Kernahan, che continua a guidare il business americano come president, North America.

Precedentemente Bates ha ricoperto la carica di ceo per l’area nordamericana, in seguito all’acquisizione di Eastwick, agenzie di comunicazione integrata della Silicon Valley.