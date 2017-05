Alitalia, i commissari: “Entro l’estate arriveranno offerte concrete”

Laghi, Gubitosi e Paleari si presentano alla stampa: “La Ragioneria dello Stato ha depositato la prima tranche del prestito ponte da 600 milioni”. Obiettivo “il rilancio”

I commissari straordinari dell’Alitalia contano di avere entro l’estate qualcosa di concreto sulle offerte per l’acquisizione della compagnia, tenendo conto che il bando di gara per mettere sul mercato l’aviolinea sull’orlo del crac sarà pronto dal 17 maggio. E’ il punto che il commissario straordinario Enrico Laghi ha fatto in una conferenza stampa a Fiumicino.

La ex compagnia di bandiera è finita per la seconda volta in amministrazione straordinaria e solo grazie a un prestito ponte dello Stato – 600 milioni a tassi di mercati – ha la possibilità di continuare a operare nei prossimi mesi, in attesa di un compratore che eviti lo spezzatino da parte del Tribunale. “E’ già stata disposta dalla Ragioneria generale dello Stato il pagamento della prima tranche” del prestito ponte, ha aggiornato oggi Laghi durante la presentazione alla stampa dei commissari straordinari della compagnia, precisando che “anche grazie a questo pagamento stiamo operando in continuità”. Con Laghi, al capezzale della compagnia ci sono anche Luigi Gubitosi e Stefano Paleari.

“Vorremmo velocemente raccogliere le manifestazioni di interesse, che saranno ad ampio spettro con tempi stretti, per aprire la data room orientativamente a metà giugno”, ha spiegato ancora Laghi: “Nel corto dell’estate auspichiamo di essere in condizione di poter formulare un programma”, ha aggiunto.

