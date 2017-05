Assolombarda, ecco la squadra di Carlo Bonomi per la presidenza nel quadriennio 2017-2021

L’assemblea degli imprenditori voterà il prossimo 12 giugno

Conferme e novità per la squadra di Bonomi ad Assolombarda. Il consiglio generale di Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza ha approvato la proposta di Carlo Bonomi sulla squadra di presidenza per il quadriennio 2017-2021. Sui 91 presenti, riporta il ‘Sole 24 Ore’, 77 i voti a favore, 12 schede bianche e 2 nulle. I vicepresidenti designati sono:

Antonio Calabrò, Senior Advisor Cultura di Pirelli & C S.p.A. e Consigliere Delegato della Fondazione Pirelli, con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione e Legalità; Mauro Chiassarini, Presidente di Bayer S.p.A., con delega alle Politiche del Lavoro, Sicurezza e Welfare; Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont S.p.A., con delega allo Sviluppo delle Filiere, Cluster, Energia e Centro Studi; Carlo Ferro, Presidente di STMicroelectronics S.r.l., con delega alle Politiche Industriali e Fisco; Giuseppe Fontana, Amministratore Delegato di Fontana Luigi S.p.A., con delega a Infrastrutture per la Logistica e Trasporti; Pietro Guindani, Presidente di Vodafone Italia S.p.A., con delega a Università, Innovazione e Capitale Umano; Elena Zambon, Presidente di Zambon S.p.A., con delega a Scienze della vita, Ricerca, Open Innovation, EMA e Technopole.

Sono stati designati, inoltre, membri aggiunti: Fabio Benasso Presidente e Amministratore Delegato di Accenture S.p.A., con delega a Nexpo; Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia S.p.A., con delega a Internazionalizzazione ed Europa; Gioia Ghezzi, Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con delega allo Sviluppo sostenibile e Smart Cities; Stefano Venturi, Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, con delega a Investimenti (esteri) e Competitività Territoriale (grandi eventi).

In qualità di Vicepresidente Vicario con la delega alle medie imprese, è stato designato Alessandro Spada, Presidente di VRV.

Della squadra di Presidenza faranno anche parte, prosegue il ‘Sole’, in qualità di vicepresidenti di diritto: Andrea Dell’Orto, Vice Presidente Esecutivo della Dell’Orto S.p.A., Presidente Presidio Territoriale di Monza e Brianza; Alessandro Enginoli, Presidente di Biostrada S.r.l., Presidente Piccola Industria; Mattia Macellari, Presidente di RunnerTech S.r.l., azienda del gruppo C.A.T.A. Informatica S.r.l., Presidente Gruppo Giovani Imprenditori; e Gianfelice Rocca, Presidente di Techint Industrial Corporation S.p.A., in qualità, a partire dal 12 giugno, di Past President.

“Sono molto soddisfatto”, ha detto il presidente designato Carlo Bonomi, “si tratta di una compagine di assoluto livello, di grandi qualità professionali e umane, al servizio di un grande progetto che renda la Grande Milano traino della crescita italiana, magnete dell’attrattività internazionale. E ha aggiunto: “in una fase europea in cui le sirene del populismo finalmente perdono colpi, la voce dell’orgoglio e lo spirito del fare di Assolombarda avranno nella nuova squadra scelta oggi un motore progettuale e una passione per i risultati di grande autorevolezza”.

“La squadra di presidenza di Assolombarda proposta da Carlo Bonomi – afferma il presidente Gianfelice Rocca – è una squadra di qualità al servizio di un progetto volto a consolidare il ruolo della ‘Grande Milano’ tra le più importanti città metropolitane del mondo, sviluppandone le eccellenze. Sono certo, inoltre, che il nuovo Consiglio di Presidenza saprà rafforzare i risultati ottenuti in questi ultimi anni, che hanno visto Assolombarda raddoppiare i servizi offerti agli associati”.

La designazione di Bonomi e del team indicato saranno sottoposti per elezione all’assemblea degli imprenditori di Assolombarda-Confindustria Milano Monza e Brianza che sarà convocata per il prossimo 12 giugno.

Primaonline