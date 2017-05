Wind Tre, primo trimestre 2017 in crescita: ricavi +2,1%, EBITDA+9,7%

Ibarra: molto soddisfatti risultati primo trimestre. Processo integrazione prosegue velocemente

Wind Tre inizia il 2017 con solidi risultati, ricavi totali a 1.552 mln +2,1% ed EBITDA a 517 mln +9,7%, grazie alle buone performance commerciali nel segmento broadband fisso (ricavi +8,6%, clienti +2,4%), business e dell’internet mobile in aumento a doppia cifra (ricavi +12,1%). Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Wind Tre: “siamo molto soddisfatti per i risultati di questo primo trimestre. Il processo di integrazione tra le due realtà, aggiunge, sta proseguendo velocemente ed abbiamo già realizzato importanti sinergie nella costruzione della nuova azienda. Grazie alla strategia commerciale sui nostri due brand, possiamo competere con grande efficacia con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti la migliore customer experience del mercato”.

Il margine EBITDA è del 33,3%, con un incremento di 230 bps rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Generazione di cassa operativa pari a circa 277 milioni di euro nel primo trimestre. I clienti di Wind Tre nel mobile raggiungono i 30,9 milioni, consolidando la più elevata quota di mercato nazionale con oltre il 37%; clienti internet mobile a 19,5 milioni, in crescita del 5,0%. L’ARPU mobile resta stabile a 11,1 euro con la componente dati, pari a circa 5,6 euro, che cresce del 5,8%. Nel primo trimestre del 2017, Wind Tre ha investito circa 240 milioni di euro per il potenziamento delle reti fisse e mobili con l’obiettivo di sviluppare il più esteso ed innovativo network mobile in Italia e di confermarsi leader nel mercato delle telecomunicazioni. Moody’s Investors Service ha migliorato il rating assegnato a Wind Tre da B2 a B1 confermando un “outlook” positivo.

Dopo i clienti Wind, dallo scorso 24 aprile, da oggi anche quelli di ‘3’, possono usufruire della propria tariffa nazionale quando viaggiano in Europa, senza costi aggiuntivi di roaming. Questo perché l’azienda ha deciso di applicare in anticipo, di circa 2 mesi, le disposizioni UE in materia di roaming. Intanto ottimo successo dell’app VEON che, al 31 marzo, ha già raggiunto circa 1,5 milioni di download, contribuendo a consolidare la strategia digitale della società. Nella stessa direzione va la disponibilità dei servizi Wind Tre sul marketplace di Amazon, permettendo ai clienti di tutta Italia di ricevere i prodotti Wind Tre comodamente a casa.