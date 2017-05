Roadhouse Restaurant apre il 100° locale, a Fidenza (PR)

Continua il successo dei ristoranti di carne lanciati dal Gruppo Cremonini, con prossime aperture a Siena e Modena

Oltre 600 giovani assunti in un anno

Otto milioni di clienti l’anno, 2.600 dipendenti, 1.000.000 di soci del Club Fedeltà: sono solo alcuni dei numeri di Roadhouse Restaurant, la catena di ristoranti di carni alla griglia tutta italiana lanciata dal Gruppo Cremonini, che ha aperto a Fidenza (PR) il 100° ristorante.

Il nuovo locale è situato immediatamente fuori il casello dell’A1 di Fidenza, di fronte al Fidenza Village Outlet. Ha 200 posti a sedere, più altri 50 posti nel dehor esterno, ed è dotato di un ampio parcheggio con 100 posti auto. I dipendenti sono circa 35, tutti giovani selezionati nella zona del parmense.

“Sono particolarmente orgoglioso dell’apertura del nostro 100° ristorante proprio nelle “Terre Verdiane”, uno dei luoghi più caratteristici della food valley italiana”, ha detto Vincenzo Cremonini, Presidente di Roadhouse e AD del Gruppo Cremonini. “A Parma ci siamo già da tempo, e in Emilia Romagna presidiamo idealmente tutta la Via Emilia, da Milano a Bologna; in più siamo presenti in altre 10 regioni e le nostre carni sono apprezzate da milioni di italiani. Fin dall’inizio i nostri ristoranti si sono sempre contraddistinti per la capacità di innovare, di intercettare per primi nuove tendenze ed esigenze della clientela. Negli anni il format è cambiato, si è evoluto con importanti investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, nella formazione delle risorse umane e nella progettazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. Tutti e tre gli aspetti: cibo, servizio al tavolo e tecnologia concorrono a creare un’esperienza unica, la Roadhouse experience”.

“Quando inaugurammo il primo locale nel 2001 – ricorda Vincenzo Cremonini – mettemmo a frutto al tempo stesso l’insostituibile competenza nelle carni bovine, l’ampia scelta della materia prima e l’esperienza e il know how maturati nel settore della ristorazione commerciale. Possiamo dire di aver realizzato un sogno a lungo accarezzato, grazie anche a un’accurata fase di studio di analoghi modelli internazionali: non esiste oggi in Europa un altro luogo in cui si mangi carne di qualità a questo prezzo. Il successo sempre crescente ce lo conferma pienamente”.

Anche nel nuovo ristorante di Fidenza sono presenti le facilities tecnologiche comuni a tutti i Roadhouse: WIFI gratuito e la possibilità, tramite l’APP Roadhouse, di utilizzare la fidelity per ottenere sconti e promozioni esclusive e di pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa. Inoltre per tutti i bambini è a disposizione l’innovativa area kids con giochi interattivi dove potranno divertirsi in tutta sicurezza.

Con questa nuova location i ristoranti Roadhouse diffusi in Italia diventano 100, distribuiti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Sicilia. Ciascun locale offre un’esperienza unica nella degustazione delle migliori carni alla griglia e degli altri componenti del ricco menu. Il tutto condito da un attento e accurato servizio al tavolo e dalle migliori opportunità offerte anche dalla Roadhouse Card, con tutti i vantaggi esclusivi per la community, che ad oggi con un incredibile successo ha già superato il milione di iscritti.

I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un’ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro.

Nel 2016 Roadhouse, con oltre 2.600 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 125 milioni di Euro, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente.