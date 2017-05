Pr Hub fervida sostenitrice del premio Giovani Leoni

Un vero punto di riferimento per la comunicazione in Italia dell’ International Festival of Creativity di Cannes

Pr Hub, la piattaforma partecipativa di società di Relazioni pubbliche aderente ad Assocom, sostiene con determinazione ed entusiasmo la ventunesima edificazione di Giovani Leoni: l’ attesissimo premio organizzato da Rai Pubblicità in collaborazione con Cannes Lions, ADCI, Assocom, PR HUB e getty images che ha l’ obbiettivo di selezionare nel mondo della creatività italiana i giovani under 30 più promettenti permettendo loro di rappresentare l’ Italia alla Young Liones Competition di Cannes nell’ ambito dell’ International Festival of Creativity. Pr Hub vivrà da protagonista la settimana della creatività a Cannes con numerose campagne iscritte dalle agenzie associate ai prestigiosi Cannes Lions Awards 2017 e con una grande partecipazione ai momenti più caldi della manifestazione. “I giovani Leoni e la Young PR Lions competition sono contest in in cui il talento e la determinazione fanno la differenza oltre alla capacità di interpretazione strategica e integrata del brief. Questa è la terza edizione su cui ho l’ onore e il piacere di lavorare insieme a molti colleghi e abbiamo nel tempo sottoposto brief di organizzazioni come UPA o Save The Children a giovani professionisti PR che hanno risposto sempre con progetti all’ altezza delle aspettative. Rimango sempre affascinato dall’ interpretazione progettuale dei partecipanti perchè è lo specchio di un mondo che sta cambiando pelle in cui i confini anche dal punto di vista della formazione non esistono quasi più, questo probabilmente è il lato più interessante per i nostri talenti più giovani e per chi si avvicina oggi alle società di comunicazione PR. Per questo motivo da parte nostra ci sarà massimo commitment, coinvolgimento ed entusiasmo: Cannes come ogni anno ci aspetta!”, dichiara Giorgio Cattaneo Presidente della Giuria PR. “Da sempre dedichiamo grande attenzione ai principali premi internazionali come i Cannes Lions Awards, gli Icco Global Pr Awards e il Sabre Award per citare i principali, in quanto momenti di grande ispirazione per la nostra categoria e non solo”, conclude Andrea Cornelli, portavoce di Pr Hub.

