Copie: Fatto +4,1%, ItaliaOggi +3,3%

Corriere 1° su diffusioni complessive, Qn 2° e Repubblica 3°.

Ads a marzo: Libero -45%, Giornale -21%, Repubblica -19%, Corsera -16%, Stampa -14%.

Si confermano due i quotidiani in crescita a marzo: Fatto Quotidiano a +4,1% e ItaliaOggi a +3,3% nelle diffusioni totali carta+digitale, secondo le rilevazioni Ads sul mese 2017 rispetto a marzo dell’anno scorso. Resta invece il segno negativo davanti a tutti gli altri principali giornali italiani, con qualche punto percentuale di contrazione in più in confronto ai dati precedenti. Così Libero va a -44,8%, Giornale a -20,5%, Repubblica a -19,4%, Corriere della Sera -16,4%, Stampa -14,1%, Sole 24 Ore -12,5%, Messaggero -6,4%, Qn Quotidiano nazionale-Nazione -5,6%, Qn-Resto del Carlino -3,2%, Qn-Giorno -1,4% e Avvenire -1,6%. Stesso trend in ambito sportivo: Tuttosport cala dell’8,4% e il lunedì del 15,2%, la Gazzetta dello Sport del 5,4% e il lunedì dell’8,3%, Corriere Sport-Stadio dell’1,7% e il lunedì del 6%. Da notare che nelle rilevazioni Ads è tornato il Tempo con 16.629 copie. Riordinando le testate in ordine decrescente, la classifica delle prime dieci conferma il Corriere della Sera al gradino più alto del podio. Segue al secondo posto Qn-Quotidiano nazionale (dorso sinergico di Nazione, Giorno e Resto del Carlino) con 235.693 copie, che scalza Repubblica, seconda nella top ten di febbraio 2017 e ora terza. A distanziare Qn e Repubblica ci sono 8.211 copie. Al quarto posto si posiziona il Sole 24 Ore, al quinto il lunedì della Gazzetta dello Sport mentre al sesto sale il quotidiano sportivo di Rcs nel resto della settimana, prendendo il posto della Stampa. Il giornale torinese precede invece Avvenire, Messaggero e, decimo, il lunedì del Corriere Sport-Stadio.

In edicola si conferma la tendenza generale delle diffusioni complessive carta+digitale. A parte ItaliaOggi su del 31,6% e Fatto Quotidiano dell’1,5%, Libero diminuisce del 28,2%, il Sole 24 Ore del 23,2%, il Giornale del 21,2%, Repubblica del 14,3%, la Stampa del 13,1%, Qn-Nazione del 9,9%, Messaggero dell’8,3%, Gazzetta dello Sport del 5% (e il lunedì del 5,8%), Qn-Resto del Carlino del 4,9%, Qn-Giorno del 3,4%, Corriere della Sera del 3,3%, Avvenire del 3,1% e infine Corriere Sport-Stadio del 3% (e il lunedì del 7,5%). Nel ranking a 10 la principale novità è che il primo classificato il Corriere della Sera è di nuovo tallonato da Qn, a quota 198.242 copie. Li separano 1.771 copie, che a febbraio scorso erano 251. Terza è sempre Repubblica, che precede invariati il lunedì della Gazzetta dello Sport e la sua edizione nel resto della settimana, poi Stampa, il lunedì del Corriere Sport-Stadio e ancora Messaggero e Corriere Sport-Stadio nelle altre edizioni. Entra nel ranking il Giornale, decimo, facendo uscire dalla top ten il lunedì di Tuttosport.

Sul digitale, oltre a Fatto Quotidiano +13,8% e ItaliaOggi +2,4%, si aggiungono al rialzo Avvenire (+81,5% con 15.100 copie), Qn-Giorno (+49,5% con 148 copie), Qn-Nazione (+38,7% a quota 906) e Qn-Resto del Carlino (+18,9% a quota 1.374). Arretrano Repubblica -44,6%, Giornale -23,5%, Corriere Sport-Stadio -19,1% (-18,8% al lunedì), Gazzetta dello Sport -13,2% (-13,7% al lunedì), Messaggero -12,3%, Corsera -9,9%, Stampa -8,7%, Libero -1,6% e Sole 24 Ore -1,3%. Le prime dieci posizioni sono occupate senza variazioni, nell’ordine, da Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Repubblica. Al quarto posto si conferma la Stampa, poi Avvenire, Fatto e il lunedì della Gazzetta dello Sport. All’ottavo segue la Gazzetta dello Sport degli altri giorni, Unione Sarda e Gazzettino.

Marco A. Capisani, Italia Oggi