Alitalia, lascia il responsabile comunicazione Alessio Vinci

La nave affonda ed è iniziata la corsa alle scialuppe. Questa è la percezione delle dimissioni comunicate ieri da Alessio Vinci che ha deciso di lasciare l’incarico di Senior Vice President Corporate Communications di Alitalia per affrontare nuove sfide professionali.

Vinci era entrato in Alitalia come capo della comunicazione a gennaio 2016, scelto e voluto da Luca Cordero di Montezemolo a cui rispondeva direttamente.

“Ringrazio il Presidente Montezemolo per avermi dato questa straordinaria opportunità professionale e tutte le persone con cui ho lavorato in questo periodo. Ho trovato in questa azienda grandi professionisti, capaci di affrontare le sfide future di Alitalia. A tutti i colleghi il mio più sincero augurio.” ha detto Alessio Vinci.

“Desidero ringraziare Alessio per quanto fatto in Alitalia: mi dispiace perché in queste settimane ho potuto apprezzarne la professionalità, l’impegno e la dedizione. Qualità che, ne sono certo, lo aiuteranno nelle prossime sfide professionali”, ha affermato Luigi Gubitosi, Commissario Straordinario di Alitalia.