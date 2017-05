Usa, boom di occupati ad aprile. Senza lavoro solo il 4,4% degli americani

Boom di occupati a inizio primavera nell’economia americana: in aprile negli Stati Uniti sono stati creati 211.000 posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso ancora di 0,1 punti, al 4,4%, il minimo da quasi dieci anni toccato l’ultima volta nel maggio del 2007.

Tra i settori che hanno sostenuto le assunzioni, il retail: dopo aver perso migliaia di impieghi nei mesi precedenti è tornato ad aggiungerne 6.300 in aprile. Una maggior cautela sulle condizioni del mercato del lavoro viene tuttavia ancora suggerita dai salari orari: sono a loro volta aumentati, del 2,5% rispetto all’anno scorso e del 2,7% rispetto a marzo, ma l’incremento è stato giudicato modesto dagli analisti. Anche l’andamento della partecipazione alla forza lavoro è stato men che robusto: è leggermente scivolata dal 64% al 62,9 per cento. Nei due mesi precedenti, inoltre, revisioni delle statistiche hanno complessivamente limato seimila buste paga, a causa di una debolezza concentrata in marzo.

Il nuovo dato nell’insieme dà però credibilità alla strategia della Federal Reserve, che ritiene di aver sostanzialmente raggiunto il doppio obiettivo nel suo mandato di massimizzare l’occupazione e garantire stabilità ai prezzi e di poter procedere senza ostacoli sul cammino di una graduale normalizzazione della sua politica monetaria accomodante.

La Fed mercoledì, al termine del suo ultimo vertice di due giorni, ha inviato un messaggio rassicurante sulla crescita, affermando che la frenata del Pil allo 0,7% nel primo trimestre dell’anno è con ogni probabilità «transitoria». La Banca centrale ha anche aggiunto di ritenere che l’inflazione sia avviata verso il target ideale de 2% nonostante alcuni recenti segnali di indebolimento. E ha di conseguenza confermato la prospettiva di altri due rialzi dei tassi di interesse entro fine 2017, con il mercato e gli analisti che oggi scommettono su un intervento al vertice di giugno (80% di probabilità) e il secondo a settembre. Verso fine anno dovrebbe inoltre scattare una graduale riduzione del gigantesco portafoglio di asset accumulato dall’istituto centrale guidato da Janet Yellen durante e dopo la crisi del 2008, un totale di 4.500 miliardi di dollari, per aiutare il risanamento dell’economia.

Marco Valsania, il Sole 24 Ore