Istat cauto sull’economia italiana: “Segnali di dinamicità stentano a rafforzarsi”

La nota mensile dell’istituto di statistica: “Rallentano gli Usa e si consolida la crescita nell’area euro”. In miglioramento l’indice di fiducia delle imprese

L’economia italiana avanza ma stenta a decollare. È questa in sintesi la diagnosi dell’Istat nella nota mensile diffusa oggi. “L’economia statunitense rallenta mentre si consolida la fase di crescita dell’area euro”, rileva l’istituto di statistica, mentre “in Italia i segnali di dinamicità provenienti dal lato dell’offerta e dal commercio estero stentano a rafforzarsi”

Ad aprile, l’indice del clima di fiducia dei consumatori rimane stabile con una diminuzione del clima economico e di quello futuro. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha mostrato invece “miglioramenti significativi e diffusi”. L’indicatore anticipatore “continua a registrare variazioni positive anche se di intensità più contenuta rispetto al mese precedente”.

Sempre ad aprile le attese sull’evoluzione dell’occupazione per i successivi tre mesi risultano “moderate” con un lieve peggioramento nei servizi, una stabilità nella manifattura e un miglioramento nel commercio e nelle costruzioni.

Le attese di inflazione degli operatori evidenziano orientamenti leggermente differenti tra loro, confermando tuttavia “prospettive di crescita ancora moderata”. In aprile la quota dei consumatori che si aspettano per i prossimi dodici mesi prezzi al consumo in aumento si è leggermente ridotta rispetto a marzo.

In una separata pubblicazione del Mef, emerge che nel primo trimestre 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 94.599 milioni di euro, in aumento del 2,4% (+2.200 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. Le imposte dirette registrano un gettito complessivamente pari a 52,9 miliardi, in aumento dell’1,7% (+909 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre per le imposte indirette il gettito ammonta a quasi 41,7 miliardi, in aumento del 3,2% (+1.291 milioni di euro).

