Il petrolio prova a risalire dopo il crollo: mercato scettico sull’Opec

Le materie prime sono di nuovo nella bufera, con vendite che hanno cominciato ad abbattersi con forza non solo sul petrolio –che è crollato ai minimi da 5 mesi, col Brent sotto 50 dollari al barile e il Wti sotto i 45 dollari – ma anche sui metalli. Stamane i prezzi del petrolio hanno aperto ancora in calo in Asia dove hanno perso quasi il 3% raggiungendo il loro livello più basso da quando l’Opec ha deciso il taglio della produzione lo scorso novembre. Nella seconda parte della mattinata le quotazioni sono risalite tornando di poco sopra la parità in un quadro che resta tuttavia debole.

Oro ancora debole

Persino l’oro sta perdendo quota, con un ribasso di oltre l’1% ieri – oggi è in leggera ripresa – che l’ha portato a 1.225 $/oncia, livello che non toccava da metà marzo. Ma sono soprattutto i metalli industriali a soffrire: anche il rame, come il petrolio, è ai minimi da novembre (5.494 $/tonnellata), dopo un ribasso di circa il 5% in due giorni, un cedimento che non si vedeva dal 2015.

Il peso della Cina

Un forte influsso negativo arriva dalla Cina, dove è in atto una nuova stretta creditizia, l’attività manifatturiera rallenta e stanno crollando listini azionari e commodities (ieri a Dalian il minerale di ferro ha perso l’8%). Ma ci sono anche molti altri fattori ribassisti, compresa l’attesa di un rialzo dei tassi di interesse negli Usa a giugno (che tra l’altro rafforza il dollaro).

Sfiducia nell’Opec

Per il petrolio ci sono anche fattori specifici, a cominciare dalla crescente sfiducia sulla capacità dell’Opec di riequilibrare il mercato. Il prezzo del barile, già in discesa da giorni, ieri ha accelerato il ribasso scivolando di circa il 5% su entrambe le sponde dell’Oceano Atlantico, per chiudere ai livelli più bassi da fine novembre, alla vigilia dell’accordo Opec sui tagli di produzione: 48,38 dollari per il Brent e 45,52 dollari per il Wti.

L’impatto sulla Borsa

L’inversione di tendenza del petrolio sta iniziando a pesare anche sulle Borse. I titoli delle compagnie petrolifere – nonostante abbiano appena comunicato eccellenti risultati per il primo trimestre – perdono quota. E il settore, uno dei migliori l’anno scorso, è ora diventato il più deludente in assoluto, con un ribasso di circa il 12% nel 2017 per le società dell’S&P 500 (a fronte di un rialzo complessivo del listino del 6,6%).

Le scorte calano troppo poco

A quattro mesi dall’entrata in vigore dei tagli di produzione – applicati con una disciplina senza precedenti dall’Opec e dai suoi alleati – l’impatto non è stato quello sperato: gli analisti sono tuttora convinti che le scorte petrolifere si ridurranno in modo sensibile nella seconda metà dell’anno, ma finora non ci sono stati segnali suffienti per convincere gli scettici. Le statistiche più visibili, puntuali ed attendibili, quelle dagli Stati Uniti, mostrano in effetti una situazione scoraggiante, con scorte di greggio che si riducono troppo lentamente, a fronte di un nuovo accumulo di prodotti raffinati, che appare legato anche a un calo dei consumi di benzina.

E poi c’è lo shale oil: negli Usa le estrazioni di greggio (anche convenzionale) aumentano da 11 settimane consecutive e l’output ha già raggiunto 9,3 milioni di barili al giorno, un record da agosto 2015.

Cosa farà ora l’Opec

L’Opec – ormai viene dato per scontato – il 25 maggio decreterà una proroga dei tagli, ma si sta diffondendo il timore che anche questo sacrificio non sarà sufficiente. Inoltre ci sono dubbi sulla tenuta dell’alleanza con la Russia e gli altri produttori esterni al gruppo. «Convincere diversi Paesi non Opec a seguirli sarà una sfida – osserva Abhishek Kumar, senior energy analyst di Interfax – La persistente crescita della produzione Usa inoltre rende improbabile che i limiti vengano estesi oltre il 2017». «A un certo punto – rincara Eugene Weinberg, di Commerzbank – il mercato dovrebbe riconoscere che l’attore più importante non è più l’Opec. Sono piuttosto i non Opec e, più di ogni altro, lo shale Usa».

Sissi Bellomo, Il Sole 24 Ore