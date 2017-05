Microsoft presenterà Surface Pro 5 il 23 maggio?

Microsoft ha organizzato per il 23 maggio un nuovo evento e molti si aspettano svelerà nuovi prodotti hardware tra cui Surface Pro 5

Maggio sarà un mese particolarmente intenso per Microsoft. L’azienda di Redmond questa settimana ha presentato i suoi nuovi prodotti educational e tra questi il più interessante è il notebook Surface Laptop con Windows 10 S. Dal 10 al 12 maggio si terrà poi a Seattle la Build 2017, l’evento per gli sviluppatori in cui saranno presentate molte delle novità in ambito software. Un po’ a sorpresa Microsoft ha anche annunciato un keynote organizzato per il 23 maggio a Shanghai. Il colosso statunitense non ha rivelato molti dettagli riguardo questa iniziativa e ovviamente gli esperti hanno provato a fare le loro previsioni.

Stando a quanto riporta Windows Central, l’evento del 23 maggio sarà dedicato principalmente all’hardware. La conferma arriva dal fatto che la conduzione è stata affidata a Panos Panay, numero uno della divisione Surface Computing. Microsoft potrebbe quindi aver finalmente deciso di presentare la sua nuova linea di tablet convertibili che non viene aggiornata da circa 2 anni. Il device più atteso è certamente Surface Pro 5 ma potrebbe esserci spazio anche per Surface Book 2. Un’altra ipotesi è che Microsoft presenti le sue novità per quanto riguarda la realtà aumentata e mista. Quasi certamente non vedremo un nuovo modello di HoloLens in quanto pare che l’azienda di Redmond abbia deciso di tralasciare la seconda generazione del visore per dedicarsi direttamente alla terza. Per scoprire cosa effettivamente presenterà Microsoft non resterà che attendere le 13:00 (ora italiana) del 23 maggio.

Matteo Testa, Data Manager