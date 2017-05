Intesa SanPaolo: 900 milioni di utili e nuova svalutazione di Atlante

Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre 2017 con un utile netto di 901 milioni, in crescita dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il risultato è superiore alle attese degli analisti (il consensus era a 780 milioni) e tiene conto di 282 milioni di «costi di sistema», tra i contributi al Fondo di risoluzione e le nuove svalutazioni dello lo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e soprattutto di Atlante, svalutato di altri 261 milioni.

In teoria, con i 900 milioni di utile la banca si porta avanti rispetto al piano 2017, che prevede la distribuzione di 3,4 miliardi di utili. «Confermiamo come priorità strategica la remunerazione degli azionisti in maniera consistente e sostenibile», ha dichiarato il ceo, Carlo Messina, sottolineando che «rispetto alle banche dell’Eurozona, abbiamo generato il maggior ritorno per gli azionisti dal settembre 2013 a oggi. L’utile netto dello scorso anno, 3,1 miliardi, è il più alto tra le società quotate a Milano».

Tornando al trimestre, i proventi operativi netti sono aumentati dello 0,8% a 4,2 miliardi, con interessi netti a 1,8 miliardi (-2,7%) e commissioni a 1,86 miliardi (+10%). Sostanzialmente stabili a 2,055 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income sceso al 48,8%. Sul fronte patrimoniale, il Cet1 è al 12,9% tenendo conto dei dividendi maturati.

Sul fronte della qualità del credito, l’istituto sottolinea che «diminuisce il flusso di nuovi crediti deteriorati provenienti da crediti in bonis»: per il flusso lordo si tratta del valore trimestrale più basso dalla costituzione di Intesa Sanpaolo (1,2 miliardi, -20% dal quarto trimestre 2016), mentre per il flusso netto è il secondo valore più basso dopo il minimo storico del terzo trimestre 2016 (700 milioni -25%). Continua la discesa dello stock di crediti deteriorati: -2% al lordo e -1,8% al netto delle rettifiche da dicembre 2016, per una riduzione complessiva di 7,5 miliardi lordi negli ultimi 18 mesi. La copertura dei deteriorati è al 48,7%, quella delle sofferenze al 60,4%.

Come accennato, Intesa ha svalutato di altri 261 milioni il proprio investimento nel fondo Atlante. La correzione si aggiunge a quella da 227 milioni effettuata nel quarto trimestre 2016 e porta il valore residuo della quota a 198 milioni (dai 686 versati dall’istituto su un impegno complessivo per 845 milioni). La svalutazione complessiva della quota in Atlante è quindi pari al 71%.

Marco Ferrando, Il Sole 24 Ore