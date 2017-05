Per Google Analytics italiaoggi.it a +70%

Nel mese di febbraio Audiweb, sistema di rilevazione basato su campioni censuari nell’epoca delle rilevazioni Internet in tempo reale, ha attribuito al perimetro organico di Milano Finanza (ovvero essenzialmente milanofinanza.it e italiaoggi.it) 70.399 utenti unici, in calo del 12,4% rispetto allo scorso anno. Nello stesso mese i dati interni e certificati dai computer (Google Analytics) hanno visto una crescita del 6,1% per milanofinanza.it a 140.933 utenti unici e addirittura del 70% per italiaoggi.it. Per arrivare anche solo vicini al dato Audiweb dovremmo supporre che ogni singolo utente acceda fedelmente ogni giorno a milanofinanza.it e italiaoggi.it sia dal proprio pc che dal proprio smartphone, e poi sottostimare ulteriormente il dato. Nell’era del computer e dei software che certificano i dati, ha senso fare rilevazioni a campione?

