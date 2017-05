Per Ferrari un trimestre record. L’utile balza del 60%

La Ferrari ha aperto il 2017 con un trimestre da primato: nei tre mesi a fine marzo le consegne hanno superato le 2mila unità (2.003, +6% sul 2016) e i ricavi hanno accelerato (+22% a 821 milioni di euro) spingendo l’utile operativo lordo (Ebitda) a 242 milioni (+36%) per un utile netto di 124 milioni (+60%). Il debito netto industriale è calato a fine trimestre a 578 milioni di euro dai 653 di fine dicembre. Il gruppo ha confermato le previsioni per il 2017: consegne di auto a 8.400 unità, comprese le supercar, ricavi «oltre i 3,3 miliardi di euro», Ebitda di «oltre 950 milioni» e debito netto industriale che a fine anno dovrebbe essere di «circa 500 milioni».

Le vendite di Ferrari sono in crescita in tutte le principali regioni: bene l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che ha registrato un’espansione dell’8,8% con mille vetture; Germania, Francia, Italia e Regno Unito

hanno messo a segno una crescita a due cifre. Le Americhe sono cresciute del 4,2% con 545 auto vendute, il Resto della regione Asia Pacifico (APAC) del 4% e Cina, Hong Kong e Taiwan, su base aggregata, hanno registrato un +3,2% con 161 rosse.

Andrea Malan, il Sole 24 Ore