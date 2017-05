Una nuova specie di dinosauro identificata da team di Torino

Simile al Diplodoco, è vissuto 150 milioni di anni fa, nel periodo giurassico

Lo hanno identificato i ricercatori dell’Università di Torino, insieme ai colleghi di Lisbona.

Ha un nome: Galeamopus pabsti ed è un dinosauro molto simile al Diplodocus, ma con arti più robusti e un collo molto lungo, quasi triangolare verso la testa.

Una scoperta, quella della nuova specie, dedicata a Ben Pabst, l’uomo che trovò l’esoscheletro e lo preparò per il montaggio al museo di Aathal, in Svizzera, dove è tra i reperti più amati.

Il Galeamopus pabsti è stato trovato proprio da un team di ricerca svizzero, durante scavi condotti nel 1995 nello Stato americano del Wyoming. Creatura del periodo giurassico, il dinosauro visse circa 150 milioni di anni fa.

Emanuel Tschopp dell’Università di Torino e Octavio Mateus dell’Università di Lisbona gli autori dell’articolo scientifico pubblicato su PeerJ, in cui si legge degli esiti delle ricerche, andate avanti fino a oggi per identificare la specie, che ancora era sconosciuta.

Luca Romano, il Giornale