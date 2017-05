Fatto Quotidiano, ecco Millennium

Obiettivo del nuovo mensile: 25 mila copie

Il Fatto Quotidiano prosegue lungo la strada dell’arricchimento dell’offerta editoriale e della diversificazione dei ricavi, lanciando il nuovo mensile FQ Millennium. In edicola da sabato prossimo, sotto la direzione di Peter Gomez, direttore de www.ilfattoquotidiano.it, il magazine avrà una foliazione media di 240 pagine, con un obiettivo iniziale di diffusione a quota 25 mila copie.

La tiratura del primo numero (la copertina, nella foto) è di 120 mila copie. Invece, sul fronte pubblicitario seguito dalla concessionaria Publishare (mentre HiMedia segue il sito del quotidiano cartaceo diretto da Marco Travaglio), il traguardo da tagliare è sui 30 mila euro, anche se la testata ha già raccolto 55 mila euro con l’uscita al debutto questo mese.

FQ Millennium costerà 4,5 euro il primo giorno di uscita, in abbinamento col quotidiano (compreso nel prezzo), per poi proseguire in edicola a 5 euro da solo.

Ogni pubblicazione ruoterà intorno a un tema principale di approfondimento, affidato alle firme d’inchiesta del Fatto Quotidiano, e vuole essere un mensile da conservare, collezionare seguendo la scansione dei vari argomenti proposti e approfonditi. I numeri non saranno comunque monografici, comprendendo anche notizie sull’attualità e quelle più di colore.

ItaliaOggi