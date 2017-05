Concorrenza e tutela dei consumatori, il governo chiede la fiducia al Senato

L’annuncio arriva dal ministro Anna Finocchiaro. Nel tardo pomeriggio la chiama dei parlamentari per il voto sul provvedimento che poi dovrà tornare alla Camera per la terza e definitiva approvazione

Deciso a portare a casa il disegno di legge sulla Concorrenza, il governo chiede la fiducia sul provvedimento che questa mattina è arrivato in aula al Senato. La decisione dell’esecutivo viene comunicata ai senatori dal ministro per il Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

Alle 15 le dichiarazioni di voto. E la prima chiama dei presenti – per il voto – è iniziata intorno alle 16.40.

Il timing è stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama.

