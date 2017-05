“WhatsApp cambierà radicalmente e sarà incredibile”: chat in evidenza e altre 4 novità in arrivo

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto “potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi e sarà incredibile”. È quanto fa sapere su Twitter l’utente WABetaInfo, l’esperto di WhatsApp che giorno per giorno rivela le novità sulle quali lavorano gli sviluppatori del gruppo nelle diverse versioni beta dell’applicazione. Su questi cambiamenti importanti però non ha aperto bocca rimandando gli appassionati alle prossime settimane. Nel frattempo, noi vi abbiamo lo stesso elencato le novità in arrivo e attese con i prossimi aggiornamenti, design escluso.

Novità che possono essere provate in anteprima dai possessori di smartphone Android. Per farlo basta scaricare e installare WhatsApp in versione beta cercando “WhatsApp beta” all’interno del Play Store o accedendo con il vostro dispositivo a questo indirizzo e selezionando il pulsante “become a tester”. Se il programma beta non è disponibile, ecco il link del file APK di WhatsApp beta versione 2.17.164. Per procedere basterà avere attiva l’opzione per l’installazione da sorgenti sconosciute.

ATTENZIONE: Anche installando la più recente versione di WhatsApp beta disponibile in rete, non è detto che tutte le novità descritte in questo articolo siano accessibili. È possibile, infatti, che la release non sia ancora uscita dai laboratori e in alcuni casi è necessaria un’attivazione anche sul lato server di WhatsApp.

CHAT IN EVIDENZA. Gli utilizzatori di WhatsApp che sono soliti ricevere numerosi messaggi da più contatti, apprezzeranno la possibilità di mettere in evidenza fino a tre chat e quindi tre contatti diversi. In questo modo, a prescindere dalla data dell’ultimo messaggio ricevuto, sarà possibile avere sempre sott’occhio le chat con i nostri contatti preferiti come amici e familiari.

Provarlo è molto semplice perché basterà tenere premuto il dito su una chat e dal menu apertosi scegliere l’icona con la puntina da disegno in alto a destra. La stessa funzionalità, per il momento limitata a tre chat, è disponibile sulla versione beta di WhatsApp Web.

POSIZIONE LIVE. Con WhatsApp è possibile inviare la propria posizione ad un amico o un parente per far sapere dove siamo e farci raggiungere. Gli sviluppatori stanno migliorando questa funzione permettendo di localizzare un contatto sulla mappa e di seguirne gli spostamenti in live. Non è ancora chiaro come verrà integrata questa feature che di default è disattivata.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 aprile 2017

BATTERIA SCARICA. In entrambe le versioni beta di WhatsApp per Android e iOS è stato introdotto un avviso che informa l’utente dello scarso livello di batteria. Un messaggio che compare al momento di avviare una chiamata o durante quest’ultima. Un modo per far affrettare l’utente a terminarla o semplicemente per avvisarlo che la chiamata potrebbe interrompersi a breve.

EDITOR GIF/VIDEO. È praticamente pronto il nuovo editor che converte i filmati in GIF. Ha un’interfaccia molto simile a quello attuale ma velocizza i processi e soprattutto integra alcune piccole novità come il tasto per tornare indietro.

NUOVO NUMERO. WhatsApp sta lavorando ad una funzione che avvisa in automatico i propri contatti, quando viene cambiato il numero di telefono.

Marco Serra, International Business Times