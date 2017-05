Le prossime uscite di Fazi Editore

NARRATIVA ITALIANA

In libreria dal 4 Maggio

Robledo

Daniele Zito

Dopo il notevole esordio con La solitudine di un riporto, l’autore torna in libreria con un romanzo paradossale e originalissimo sul mondo del lavoro.

Oscuro, grottesco, feroce, poetico, questo romanzo dà corpo a un modo completamente nuovo di spiegare le contraddizioni odierne.

«Leggete Bolaño e Foster Wallace e poi dimenticateli. Si rifaranno vivi loro buttando giù la porta delle pagine di Zito». Andrea Bajani

NARRATIVA STRANIERA

In libreria dall’8 Giugno

Strade di notte

Gajto Gazdanov

Il capolavoro di un grande scrittore russo che in patria è un classico al pari di Gogol’ e Bulgakov. Ambientato in una Parigi popolata da personaggi che vivono al margine e che raccontano le molte facce della disperazione umana, si può considerare la trasposizione letteraria del film Taxi Driver. Un tassista russo che, tra incontri dettati dal caso e storie di sconosciuti, vive nella speranza di sfuggire alla solitudine a al rimpianto per la Russia lontana.

DARKSIDE

In libreria dall’11 Maggio

Yeruldelgger

Tempi selvaggi

Ian Manook

Il commissario più amato della Mongolia è tornato: dopo Yeruldelgger, Morte nella steppa, il noir francese più premiato degli ultimi 10 anni, ecco il secondo capitolo della trilogia che sta conquistando i lettori di tutto il mondo. L’esotica Mongolia fa da sfondo a un altro caso per il controverso investigatore che verrà coinvolto in inganni, intrighi internazionali e accuse d’omicidio, che mettono sempre più alla prova le sue capacità investigative.

In libreria dal 15 Giugno

Uno sparo nel buio

Vincenzo Cerracchio

Firma storica de “Il Messaggero”, Vincenzo Cerracchio ci regala un giallo suggestivo che ricostruisce alla perfezione gli intrighi politici e i contrasti sociali della Roma degli anni Venti. Un cadavere riesumato dopo anni, un’inchiesta chiusa troppo presto, uno scambio di identità, e i sentimenti che entrando in gioco rendono la vicenda ancora più intricata.

In libreria dal 15 Giugno

L’ora della caccia

Shane Stevens

Dall’inventore del serial killer, l’autore di Io ti troverò, libro di culto per autori come Stephen King, James Ellroy e Thomas Harris.

In questo romanzo l’attenzione si concentra sull’Europa della Guerra Fredda e sugli intrighi del controspionaggio internazionale.

SAGGISTICA

In libreria dal 4 Maggio

Come un fucile carico

La vita di Emily Dickinson

Lyndall Gordon

Una biografia di Emily Dickinson che ne ripercorre la poetica sulla base dei suoi burrascosi rapporti familiari. Attraverso una lettura originale delle sue poesie e un capillare lavoro sulle fonti, Lyndall Gordon ci fa entrare nell’universo “Dickinson”.

In libreria dal 18 Maggio

Nuovo Medioevo

Riflessioni sulla Rivoluzione russa, sul destino dell’Italia e dell’Europa

Nikolaj Berdjaev

Nel centenario della Rivoluzione russa, riproponiamo il più acuto e profetico saggio filosofico sulle sue cause e sul suo superamento. Una riflessione più attuale che mai sull’idea di Europa, a opera del grande filosofo russo del Novecento esponente dell’esistenzialismo cristiano.