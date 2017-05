Banco Bpm: dipendenti daranno 500 giornate a volontariato in 2017

Banco Bpm aderisce al volontariato d’impresa con il progetto ‘Volontariamo‘. Per tutto il 2017 verranno messe a disposizione dei dipendenti del gruppo bancario circa 500 giornate lavorative da dedicare ad attivita’ di volontariato in collaborazione con diverse organizzazioni no-profit, dislocate su tutto il territorio nazionale. Si tratta della prima iniziativa che coinvolge tutti i colleghi del nuovo gruppo, da quando lo scorso primo gennaio e’ nato Banco Bpm dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano.

Numerose le attivita’ proposte a cui sara’ possibile partecipare: dalla tinteggiatura di locali d’accoglienza al servizio presso le mense solidali, dallo smistamento di vestiti, giocattoli e prodotti alimentari presso i magazzini a interventi a tutela dell’ambiente. L’iniziativa coinvolgera’ per prime Verona e Milano, per poi continuare con Bologna e Monza, fino a toccare in tutta Italia le citta’ in cui Banco Bpm e’ presente, facendo sentire in questo modo la propria vicinanza ai territori di riferimento. “Questa iniziativa” – ha dichiarato Salvatore Poloni, condirettore generale di Banco Bpm – “dimostra ancora una volta l’attenzione del gruppo Banco Bpm ai territori di appartenenza, in continuita’ con la propria tradizione, ed e’ indice di come la collaborazione tra soggetti diversi rappresenti una pratica di ‘buon esempio’ che alimenta una nuova modalita’ di esprimere sostegno al tessuto economico, sociale e civile di riferimento”.