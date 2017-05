Macfrut innovation award, assegnati premi ‘tech’ ortofrutta

Dal caviale di limone al gelato ‘on demand’ dal fruttivendolo

Dal finger lime, il “caviale di limone” ai pomodori colorati che proteggono dai radicali liberi, all’Oliviatrap, il ‘grande fratello’ che monitora a distanza gli insetti infestanti delle piante da coltivazione. Dall’armadietto refrigerato per la consegna di prodotti agroalimentari freschi acquistati on line, al “Gelato PopApp”, la postazione compatta per i punti vendita di frutta e verdura, Gdo compresa, per produrre gelato artigianale a vista e on demand fino alla patata prêt-à-manger.

Sono alcune delle 36 innovazioni insignite del Macfrut Innovation Award (MIA) 2017, il premio organizzato da Cesena Fiera e da L’Informatore Agrario, il settimanale che per il 3/o anno consolida la partnership con la manifestazione di riferimento del settore ortofrutticolo, 10-12 maggio al Rimini Expo Centre. Innovazione, sostenibilità ambientale ed economica e miglioramento della qualità dei prodotti sono i criteri con cui la commissione di esperti ha vagliato le oltre 80 candidature per le 8 sezioni del premio.

