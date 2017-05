Lufthansa punta su Air Berlin

Più che all’Alitalia, Lufthansa sarebbe interessata alla compagnia in crisi Air Berlin. A sostenerlo è il magazine Focus in un articolo nel quale scrive che il capo della compagnia aerea tedesca, Carsten Spohr andrà ad Abu Dhabi nei prossimi giorni per incontrare Etihad, grande azionista di Air Berlin. Etihad, infatti, vorrebbe liberarsi «il più velocemente possibile» – scrive Focus – della sua quota del 29,2% nella compagnia low cost tedesca. Lufthansa avrebbe già manifestato interesse all’acquisto della quota.

Il Mattino