Google scrive alla Boldrini: ecco come stiamo combattendo le bufale

Per la Presidente della Camera le modifiche introdotte dal motore di ricerca sono “un passo in avanti importante verso il diritto a una corretta informazione”

Giorgia Abeltino, Director Public Policy Google Arts & Culture, ha scritto ieri alla Presidente della Camera Laura Boldrini per informarla direttamente dei cambiamenti strutturali introdotti all’algoritmo del motore di ricerca per aiutare gli utenti a trovare informazioni di qualità online. Le modifiche riguardano essenzialmente miglioramenti al search ranking (il sistema di posizionamento nel motore di ricerca), un sistema più semplice di feedback e una maggiore trasparenza su come funziona la Ricerca. Nel dettaglio ne diamo notizia qui.

“In considerazione dell’impegno da lei profuso sul tema – ha scritto Abeltino rivolgendosi alla Boldrini– ho ritenuto opportuno informarla direttamente rispetto alle decisioni intraprese che vanno a nostro avviso nella direzione spesso da lei suggerita”.

Considerata la complessità delle modifiche, la coincidenza temporale delle novità introdotte da Mountain View con i tavoli di lavoro sulle fake news indetti dalla Presidente della Camera la scorsa settimana, è del tutto casuale. Tuttavia la recente revisione dell’algoritmo rientra in una serie di coerenti iniziative di Google per combattere le bufale, come ad esempio la possibilità di segnalare ed evidenziare nelle ricerche gli articoli di fact checking, introdotta qualche settimana fa anche per l’Italia.

“Sono contenta – risponde Boldrini – che Google stia dando seguito concretamente all’impegno di porre un argine al fenomeno delle fake news. Un impegno già annunciato dai rappresentanti italiani dell’azienda in occasione dei tavoli di lavoro sulla disinformazione che ho ospitato alla Camera lo scorso 21 aprile. Considero tutto questo un passo in avanti importante verso il diritto a una corretta informazione e mi auguro che la collaborazione fra Google e le istituzioni italiane possa continuare nell’interesse dei cittadini”.

La Stampa