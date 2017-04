Bankitalia, banche migliorano ma rischi

Il sistema bancario italiano mostra “segnali di miglioramento” ma “rimane esposto a rischi rilevanti”. Lo avvisa la Banca d’Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria che sottolinea come “un indebolimento della ripresa economica potrebbe peggiorare la qualità degli attivi e la redditività”. Inoltre “l’elevata incertezza in Italia e in Europa” potrebbe “rendere più difficile e oneroso l’accesso ai mercati dei capitali” mentre sono in via di definizione i salvataggi pubblici degli istituti in crisi. E intanto calano le sofferenze bancarie e si riducono i flussi di quelle nuove che tornano vicini ai livelli pre-crisi mentre nei prossimi mesi sono in arrivo altre grandi operazioni di cessione come quella da 17,7 miliardi di Unicredit.

