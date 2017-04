Samsung, app contro distrazione in auto

In-Traffic Reply risponde a messaggi se si è in macchina o bici

Samsung punta a contrastare le pericolose distrazioni causate dagli smartphone mentre si è al volante o in bicicletta. La compagnia sta testando nei Paesi Bassi una app, chiamata In-Traffic Reply, che risponde in modo automatico quando si riceve un messaggio o una telefonata, per far sapere al mittente che la persona cercata è nel traffico.

Attesa sul negozio di applicazioni Play Store di Google a metà maggio, l’applicazione sfrutta il Gps per capire se l’utente è in auto o in bici. Consente di scegliere tra una risposta standard, del tipo “sto guidando, ora non posso rispondere”, e una risposta divertente, con animazioni.

Per Samsung non è il primo sforzo volto a sostenere la sicurezza sulle strade. L’anno scorso ha lanciato “S bike mode” a corredo dello smartphone Galaxy J3 in India: quando l’utente riceve una chiamata mentre è sulle due ruote, la funzione risponde con un messaggio preregistrato.

(ANSA).