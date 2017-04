Joint venture tra Class Editori e Giglio Group per Class TV Moda

Class Editori e Giglio Group (Aim Italia – Ticker GGTV), prima società di e-commerce 4.0, hanno costituito la joint venture paritetica Class TV Moda Holding srl, che detiene il 50% di Class TV Moda.

La joint venture, per Giglio Group, ha l’obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel proprio network, attualmente distribuito in 47 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, su satellite, mobile, web tv e compagnie aeree, e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX, l’e-commerce 4.0 di Giglio Group, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e la vendita del luxury “Made in Italy” nel mondo. Class TV Moda, con quest’accordo, amplierà la propria presenza internazionale, aumentando l’audience e rafforzando la leadership nel mercato di riferimento.

Paolo Panerai, editor in chief e ceo di Class Editori, ha dichiarato: «L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza della bontà dei contenuti trasmessi da Class TV Moda, che è l’indiscusso protagonista del fashion in televisione, non solo in Italia. La possibilità di una distribuzione internazionale grazie a Giglio Group determinerà una crescita dell’audience significativa in importanti mercati e in luoghi che consentiranno di rafforzare il legame con le persone che costituiscono il target di riferimento di Class TV Moda. Ciò va a tutto vantaggio delle aziende che lo scelgono per promuovere e comunicare con il pubblico di proprio interesse».

Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group, ha commentato: «Sono particolarmente felice di poter collaborare con una Società così prestigiosa come Class Editori e sono sicuro che si realizzeranno immediatamente le migliori sinergie tra i gruppi editoriali. Il nostro principale obiettivo è quello di contribuire alla distribuzione in tutto il globo di prestigiosi contenuti quali quelli di Class TV Moda, con particolare attenzione a Stati Uniti, Cina, Medio Oriente e Nord Europa, in perfetta convergenza con il nostro piano industriale di e-commerce 4.0 denominato ibox, anche in vista del nostro auspicato ed imminente passaggio al segmento Star del mercato principale di Borsa Italiana».

Partnership strategica tra ClassHORSE.TV e Giglio Group

ClassHORSE.TV, canale di riferimento a livello internazionale per il mondo dei cavalli, e Giglio Group (Aim Italia-Ticker GGTV), prima società di e-commerce 4.0, hanno definito una partnership strategica per lo sviluppo internazionale del canale televisivo. Nell’ambito dell’accordo è stata definita l’acquisizione da parte di Giglio Group, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, di una partecipazione pari al 3% della società Pegaso Srl, proprietaria del canale televisivo ClassHORSE.TV, per un controvalore di Euro 100.000.

I programmi di ClassHORSE.TV, primo canale italiano dedicato al mondo del cavallo e dell’equitazione e punto di riferimento internazionale per il settore, saranno quindi diffusi e visibili a livello globale sui canali e sulle piattaforme in cui è presente Giglio Group: si tratta di 47 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, distribuiti via satellite, mobile, web tv e su importanti compagnie aeree.

L’acquisizione ha l’obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel network e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX, l’e-commerce 4.0 di Giglio Group, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e vendita del luxury “Made in Italy” nel mondo. Per ClassHORSE.TV l’accordo determinerà una crescita esponenziale dell’audience internazionale, rafforzando la leadership del canale televisivo nel proprio mercato di riferimento.

ItaliaOggi