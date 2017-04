ASSEGNATI A ZURICH DUE PREMI AGLI MF INSURANCE AWARDS 2017

-Premio Insurance & Previdenza Elite per lo sviluppo di politiche dirette a favorire la partecipazione delle donne nei ruoli decisionali

-Leone d’oro per la migliore campagna social media per il video The Kinderviews

In occasione dell’edizione 2017 dei Premi Milano Finanza Insurance & Previdenza Awards, Zurich ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti: il Premio Insurance & Previdenza Elite, assegnato alla Compagnia per lo sviluppo di politiche a favore della partecipazione delle donne nei ruoli decisionali e il Leone d’oro per il video “The Kinderviews”, campagna di comunicazione veicolata principalmente sui social media. Lo sviluppo di politiche di retribuzione e di promozione trasparenti, dirette a garantire una maggiore partecipazione delle donne nei ruoli decisionali è la motivazione del Premio Insurance & Previdenza Elite degli MF Insurance Award assegnato a Zurich. La Compagnia si distingue infatti per aver da sempre promosso politiche a favore dell’equilibrio di genere, un’importante leva di successo per le performance aziendali, capace di valorizzare il talento e contemporaneamente beneficiare di punti di vista differenti.

“The Kinderviews”

è una campagna social innovativa, originale e intensa, in cui i bambini vengono intervistati sui ciò che conta nella vita: le persone care. Un nuovo modo di comunicare, che riflette il concept della protezione intelligente di Zurich in modo coinvolgente puntando sull’emozione. Una campagna che arriva con semplicità ed immediatezza e fa leva sull’importanza di proteggere il proprio mondo di riferimento.

La cerimonia degli MF Insurance Award si è svolta nei giorni scorsi a Milano. I prestigiosi riconoscimenti sono stati ritirati da Camillo Candia, CEO di Zurich Italia, insieme a Federica Troya, Responsabile Human Resources and Services, Alida Galimberti, Chief Marketing Officer e Marco Braga, Head of Marketing Communications. Camillo Candia, CEO di Zurich Italia ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questi importanti riconoscimenti perché confermano l’impegno di Zurich nei confronti dei propri clienti e dei propri dipendenti. Il premio per ‘una politica a favore dell’equilibrio di genere’ conferma ancora una volta che la diversity in Zurich, testimoniata dall’elevata percentuale di donne in ruoli decisionali in azienda, è sempre più centrale nella cultura d’azienda.

Ricevere il Leone d’Oro per la nostra innovativa campagna social, invece, conferma il valore del nostro approccio alla comunicazione che vuole prima di tutto parlare al cuore”. Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo, serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati locali. Con circa 54.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi. Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato fondato nel 1872. La società holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), quotata alla SIX Swiss Exchange, è presente sul mercato statunitense mediante un programma American Depositary Receipt di Livello I (ZURVY) negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni su Zurich sono disponibili all’indirizzo www.zurich.com.