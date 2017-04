Effetto Brexit sui prezzi delle case di Londra: il peggior calo da otto anni

Le valutazioni da capogiro stanno penalizzando le residenze più centrali, anche perché l’aumento dell’inflazione fa ponderare maggiormente gli investimenti. Alla riscoperta della periferia della capitale britannica

Il peggior calo del valore delle case a Londra da otto anni. Ad aprile, la media del prezzo richiesto dai venditori del mattone della City è calato dell’1,5% a poco più di 800mila dollari, rispetto a un anno prima: è il maggior calo dal maggio del 2009, secondo il conteggio degli specialisti del real estate Rightmove Plc di ci dà conto Bloomberg. Sul mese, i prezzi richiesti a Londra sono scesi del 2 per cento.

Dall’inizio del 2016, annota l’agenzia finanziaria, il mercato della casa della capitale ha fatto peggio del resto del Paese: la domanda di appartamenti si è arrestata di fronte a valutazioni fantascientifiche che per alcuni osservatori hanno rappresentato una vera e propria bolla. Anche il voto su Brexit e una stretta fiscale sugli investimenti immobiliari hanno fatto la loro parte. Non a caso, a soffrire maggiormente sono stati gli immobili più centrali e quindi più cari, con un declino annuo dei prezzi superiore ai quattro punti percentuali, mentre il mercato nelle aree periferiche è in crescita.

Per l’intero Regno Unito, annota ancora Rightmove, ad Aprile i prezzi sono saliti dell’1,1% mensile. Si tratta comunque di un dato inferiore alle media del +1,6% che gli esperti hanno tracciato nello stesso periodo dell’anno per i sette in Read invented by Teads anni precedenti. Una lettura di Bloomberg di questi dati aggiunge che probabilmente i compratori stanno anche diventando più attenti perché la crescita dell’inflazione erode i redditi reali e l’inizio delle trattative ufficiali per Brexit pone non poche nuvole sul futuro.

Repubblica