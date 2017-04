Germania: Bundesbank, rischio demografia su Pil dal 2020

Malgrado l’ottimo andamento attuale della congiuntura, la Germania potrebbe correre rischi in futuro a causa del trend demografico nel Paese. E’ questo l’allarme lanciato dalla Bundesbank, la Banca centrale tedesca, nel rapporto mensile di aprile, nel quale sottolinea come il potenziale di crescita del Paese potrebbe essere minacciato, a partire dal 2020, dal trend demografico. Quest’ultimo potrebbe, infatti, avere un impatto negativo non solo sull’offerta di forza lavoro, in rapido calo, ma anche sugli investimenti in beni strumentali e sugli aumenti di produttivita’, piu’ lenti a fronte di lavoratori sempre piu’ ‘attempati’. Il tasso di crescita potenziale dell’economia tedesca, e cioe’ il tasso naturale di espansione al netto di stimoli e con un’inflazione stabile, viene stimato intorno all’1,25% annuo nel periodo tra il 2011 e il 2016 ma potrebbe scendere sotto l’1% annuo nella media degli anni tra il 2021 e il 2025: secondo la Bundesbank, infatti, l’andamento demografico naturale ridurra’ la fascia di popolazione attiva (tra 15 e 74 anni) di 2,5 milioni di unita’ entro il 2025 e l’afflusso netto di forza lavoro dall’estero non riuscira’ a compensare completamente il calo. Inoltre, la percentuale di persone di eta’ compresa tra 55 e 74 anni nella popolazione attiva dovrebbe, contemporaneamente, salire di 7 punti percentuali al 40%. Per la Bundesbank, il calo dell’offerta di manodopera e l’invecchiamento della popolazione avranno effetti anche sulla formazione di capitale e sul progresso tecnico che, a loro volta, sono importanti elementi della crescita di produttivita’. In merito all’immigrazione dall’estero, la Bundesbank parte dal presupposto di 2,5 milioni di arrivi nel Paese tra il 2017 e il 2025 che aumenteranno la popolazione attiva di circa 2 milioni di unita’.

il Sole 24 Ore