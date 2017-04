Le cuffie Bose spiano chi le usa?

In usa parte una class action contro la storica azienda: avrebbe ceduto a terze parti le informazioni raccolte dall’app per controllare i dispositivi con uno smartphone

Bose Connect è l’applicazione che permette di controllare con uno smartphone le cuffie Bluetooth prodotte dal colosso dei dispositivi audio. Ma allo stesso tempo, il software raccoglierebbe dati sensibili senza il consenso degli utenti. Nello specifico, sarebbero state cedute a terze parti, informazioni come le canzoni e le tracce audio ascoltate.

Per questo motivo, Kyle Zak, un cliente statunitense, ha avviato una class action contro l’azienda del Massachussets. Secondo quanto affermato nella denuncia, Bose avrebbe creato profili dettagliati degli utenti, con tanto di ascolti e abitudini, per poi condividerli con altre aziende. In particolare con Segment (società di San Francisco, che si occupa di analisi e trattamento dei dati), espressamente citata dall’accusa.

La class action punta l’obiettivo contro il modello Quiet Comfort 35 , ma vengono citate anche le cuffie SoundSport Wireless, Sound Sport Pulse Wireless, QuietControl 30, SoundLink Around-Ear-Wireless Headphones II e SoundLink Color, tutte controllabili attraverso l’applicazione. E se Bose dovesse essere costretta a un patteggiamento (o peggio ancora, giudicata colpevole) la società potrebbe arrivare a pagare fino a cinque milioni di dollari.

Per l’accusa, raccogliere informazioni basate su canzoni e ascolti, significa entrare all’interno della dimensione privata del soggetto: «Le playlist personali (dischi, trasmissioni radiofoniche e podcast) forniscono un’incredibile quantità di dati sulla personalità, sulle abitudini, sulle opinioni politiche e sulla stessa identità personale dell’utente».

Insomma, il tema del trattamento dei dati personali da parte degli oggetti connessi, torna ancora una volta nei tribunali degli Stati Uniti. «Le aziende devono essere trasparenti riguardo i dati che raccolgono e soprattutto devono ottenere il consenso dei loro clienti, prima di ricavare denaro dal loro trattamento», ha spiegato a Fortune l’avvocato Jay Edelson.

La Stampa