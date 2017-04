Arriva Zipcoin, moneta (virtuale) che paga chi va in bici o ricicla

Guadagnare denaro con comportamenti che riducono l’inquinamento, grazie a una moneta virtuale si chiama «Zipcoin» e si può spendere in negozi convenzionati. Per fare qualche esempio, un chilometro in bicicletta genera due Zipcoin con un controvalore di circa 10 centesimi di euro, 170 Kwh di luce prodotta al 100% da energie rinnovabili generano 100 Zipcoin che equivalgono a circa 5 euro.

Per cominciare occorre scaricare sullo smartphone l’app gratuita «Vip2Zip», che sta per «Very Important Person a Zero Impact People», che monetizza le azioni ecosostenibili traducendole in quantità di petrolio risparmiato. Il «salvadanaio» si riempie via via andando a piedi, usando bici (i percorsi sono tracciati dal Gps), bus e treni (c’è il riconoscimento di biglietti/abbonamenti), rifornendosi di servizi elettrici che usano fonti di energia rinnovabile (c’è la lettura automatizzata delle bollette della luce), utilizzando il carsharing elettrico, riciclando correttamente i rifiuti. L’elenco è destinato ad estendersi con lo sviluppo del progetto.

Come su un conto corrente gli Zipcoin vengono accreditati e sono spendibili presso partner convenzionati che l’accettano a parziale o totale pagamento dei beni e servizi da loro offerti e che sostengono il business del progetto. «Il modello di business – spiega Francesco Galloppa, ceo di Vip2Zip – è caratteristico della sharing economy. È una piattaforma digitale collaborativa nella quale persone e imprese si incontrano e formano una community allo scopo di salvaguardare l’ambiente e promuovere un’economia green».

L’idea, nata dall’esperienza lavorativa in urbanistica, energie rinnovabili ed efficienza energetica, è stata realizzata anche grazie a un finanziamento di 200.000 euro, da restituire in 5 anni della Regione Lazio. A fronte di una commissione, contenuta, il partner commerciale raggiunge contemporaneamente due obiettivi: pubblicizzare i propri prodotti senza svalorizzarli e legare la propria immagine a una responsabilità sociale in senso ecologico che i consumatori stanno dimostrando di apprezzare sempre di più.

IL SECOLO XIX