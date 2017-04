Windows 10, a marzo e settembre i due grandi update annuali

Microsoft s’impegna a distribuire due grandi update del suo sistema operativo ogni anno. Uno a marzo e uno a settembre. L’aggiornamento sarà sincronizzato con quello di Office 365 ProPlus

WINDOWS 10 e Office 365 ProPlus riceveranno due grandi aggiornamenti annuali (major release o feature release). La casa di Redmond l’ha confermato sul proprio blog con l’obiettivo di rendere “più gestibili e prevedibili” le installazioni nel settore enterprise, principalmente nelle grandi imprese con molti sistemi e dispositivi Windows. In particolare questa cadenza di aggiornamenti partirà a settembre, con la prossima versione di Windows 10 (dopo il recente Creators Update).

Il successivo update del sistema operativo arriverà a marzo del prossimo anno. “Ogni feature release di Windows 10 sarà supportata per 18 mesi”, spiega l’azienda, aggiungendo che l’uscita di questi aggiornamenti sarà allineata con quelli di Office 365 ProPlus. “System Center Configuration Manager supporterà questo modello di aggiornamento allineato per Office 365 ProPlus e Windows 10, rendendo più facile l’installazione e l’update dei sistemi”.

Di recente Microsoft ha comunicato che il 9 maggio la prima versione di Windows 10, quella del debutto, non riceverà più aggiornamenti dopo 21 mesi di supporto. L‘ultima versione 1703 (Creators Update), sarà invece supportata per 18 mesi, quindi fino a ottobre 2018, quando saranno uscite almeno altre tre feature release.

La Repubblica