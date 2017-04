Francia, Trump: “L’attacco avrà grande impatto sulle elezioni”

“Un altro attacco terroristico a Parigi. Il popolo francese non ne può più. Avrà un grande effetto sulle elezioni presidenziali”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su twitter, che già ieri sera, durante la conferenza stampa con il premier Paolo Gentiloni, aveva espresso “solidarietà” alla Francia.

Il tweet di Trump sul’impatto che l’attentato di ieri a Parigi avrà sulle elezioni francesi è stato da molti letto come un implicito sostegno a Marine Le Pen, che corre con un messaggio populista ed anti-immigrati in sintonia con quello del presidente americano. “In Francia, come mostra chiaramente il tweet di oggi, fa il tifo per Le Pen”, ha affermato su Twitter Ian Bremmer, il politologo fondatore e presidente del think tank Eurasia Group.

In realtà, Trump fino ad oggi aveva mantenuto una voluta neutralità sul voto in Francia e anche nella conferenza stampa della notte scorsa alla Casa Bianca con il premier Paolo Gentiloni, che si è svolta dopo che da Parigi erano arrivate le notizie del nuovo attentato, aveva evitato di rispondere ad una domanda diretta, parlando in generale del rapporto con l’Europa.

Anche Barack Obama nelle ultime ore, comunque, ha fatto una sortita nel campo delle elezioni francese, con una telefonata a Emmanuel Macron, il candidato di centro sinistra in testa nei sondaggi. Il portavoce dell’ex presidente, Kevin Lewis, ha chiarito che la telefonata non ha indicato un endorsement ufficiale da parte di Obama.

Secondo alcune fonti, sarebbe stato Macron a chiedere il contatto con l’ex presidente che si era personalmente speso contro la Brexit. “Il presidente Obama ha apprezzato l’opportunità di ascoltare da Macron del suo programma elettorale e delle importanti prossime elezioni presidenziali ” ha detto ancora Lewis ricordando come la Francia sia “leader nella difesa dei valori liberali in Europa e nel mondo”.

Da parte sua, Macron ha postato su twitter il video della telefonata, con Obama in viva voce, con la scritta, in inglese, “continuiamo a difendere i nostri valori progressisti, grazie per la conversazione @Barack Obama“.

ADNKRONOS