Fabio Guadagnini è il nuovo responsabile comunicazione del Milan

Con la nuova proprietà cinese entra nella squadra guidata da Fassone

Il Milan comunica di aver affidato a Fabio Guadagnini, la guida del Dipartimento di Comunicazione con l’incarico di Chief Communications Officer. A lui faranno capo la Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne, la Comunicazione Sportiva, la “Milan Media House” , Milan TV.

Cinquantadue anni, giornalista dal 1991, laureato in Lingue e Letterature straniere,Guadagnini ha gestito la start up di 7 canali televisivi differenti. Dal giugno 2003, con l’approdo Sky in Italia, diventa vicedirettore di Sky Sport dove si occupa della cura di diversi magazine, svariando dallo sci alpino alla Formula 1, passando per la Champions League e i Mondiali di calcio. Da agosto 2013, dopo averne gestito le operazioni di startup, dirige Fox Sports; poi, il 16 ottobre abbandona la tv e abbraccia il progetto Olimpiadi a Roma, diventando il responsabile della comunicazione del Comitato Olimpico per Roma 2024. Il Comitato Roma 2024 ha concluso le sue attività il 31 ottobre 2016, ora è pronto ad una nuova avventura a tinte rossonere, dove si occuperà della comunicazione.