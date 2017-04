‘Pastotechnology’,app antispreco fa tesoro tutti ingredienti

Vince Startup weekend Food edition

Un primo piatto di gusto, ed in linea con la scelta di dare un freno agli sprechi alimentari. Ci pensa l’app ‘Pastotechnology‘ che suggerisce ricette con gli ingredienti che hai a disposizione nel frigo o dispensa: si apre la app, si inserisce l’elenco degli ingredienti e si sceglie tra le ricette proposte. La novità ha vinto la seconda edizione di Startup weekend Food edition, sostenuta ancora una vota dall’Associazione delle Industrie del dolce e della pasta italiane-Aidepi.

Obiettivo 2017 è quella di evitare lo spreco di cibo. Al secondo posto ‘Ve-Dry’, che prevede la valorizzazione degli scarti delle bucce di agrumi recuperate da lavorazioni industriali tramite essiccazione, per la produzione di alimenti o per altri utilizzi alternativi.

Terzo posto per ‘Bubbles’ che mette a disposizione in comodato d’uso i dispositivi per la realizzazione di birra artigianale, consentendo a tutti di produrre birra home made.

“Da sempre riteniamo l’innovazione e la capacità di vedere nuove soluzioni come un patrimonio inestimabile per tutte le imprese che credono davvero nei giovani – commenta Paolo Barilla, presidente di Aidepi – e con questa seconda edizione, dedicata ai temi del food, vogliamo sottolineare come l’industria debba porre sempre più attenzione all’ecosistema delle start-up nel nostro settore”.

