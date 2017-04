La svolta, arriva il metodo per migliorare sonno e pelle. E pure la memoria

Cambiare vita risolvendo problemi di sonno o della pelle semplicemente leggendo sequenze di numeri? Sembra incredibile ma questo è il cuore del nuovo metodo coreano descritto in ‘Il magico potere dei numeri. Il metodo coreano che migliora memoria, sonno ed energia’ (Sperling & Kupfer). A metterlo a punto gli esperti del Chaseo Rules Institute, un istituto sudcoreano di ricerca della salute.

I codici numerici sono alla base della medicina orientale, e recentemente un nuovo sistema di ricerche basato sulla neurologia e la bioingegneria li ha collegati al sistema nervoso. Secondo questi studi, i numeri funzionano come segnali che stimolano le diverse aree del cervello e i circuiti sensoriali e cognitivi che le collegano con i vari organi, modificando e rivitalizzando le connessioni neurali. Ecco perché, sostengono gli esperti del Chaseo Rules Institute, leggendo ripetutamente alcune serie di numeri è possibile agire sui più diffusi disturbi influenzati dallo stato emotivo: stress, insonnia, irritabilità, mal di testa, fatica oculare, stanchezza.

Con dieci minuti di lettura al giorno per trenta giorni, seguendo semplici regole sulla posizione, il respiro, il ritmo da mantenere durante l’esercizio, è possibile migliorare problemi che vanno dal sonno difficile all’incarnato spento. Una ‘terapia’ priva di controindicazioni, che il libro presenta con il programma completo dell’attività quotidiana. I codici numerici si basano su 12 numeri, che vanno letti “come se fossero i numeri fortunati che appaiono in sogno”, suggeriscono gli autori, o come “se fossero il testo di una canzone: saranno ancora più efficaci”.

La seconda parte del volumetto propone percorsi specifici per ritrovare sonni profondi e riposanti, vincere lo stress, potenziare la memoria e la capacità di concentrazione, aumentare l’energia, disintossicare la pelle, ristabilire equilibrio fra mente e corpo, proprio grazie alla lettura dei codici numerici.

