Bankitalia: costi conti correnti calano da 85 a 77 euro

Spese gestione scese del 3,4% medio l’anno tra il 2010 e il 2015

La gestione dei conti correnti bancari diventa via via meno onerosa. Bankitalia rileva come la spesa effettiva di gestione di un conto corrente ‘rappresentativo’ sia stata mediamente pari a 85 euro nel periodo 2010-2015 e a 77 euro nel 2015 (ultimo anno di osservazione). La spesa di gestione, secondo quanto emerge dalle note di stabilità finanziaria e vigilanza, è diminuita quasi senza interruzione tra il 2010 e il 2015, in media del 3,4 per cento l’anno.

ANSA