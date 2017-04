Abertis: discussa tra i vertici un’offerta di Atlantia

Negli incontri tra i vertici di Atlantia e Abertis per studiare le possibili operazioni societarie si è valutata un’opa del gruppo italiano su quello spagnolo ma ad oggi non è stata completata alcuna valutazione. In una nota diffusa nella notte dalla Cnmv, Abertis precisa l’evolversi del dossier e che “a seguito della manifestazione di interesse di Atlantia per studiare possibili alternative per una integrazione, c’è stato un incontro tra i vertici di Abertis e Atlantia e i loro consulenti durante il quale Atlantia ha condiviso le sue idee preliminari di struttura in relazione a una possibile operazione societaria”.

Tra le possibili alternative, precisa il gruppo spagnolo, «si è discusso della possibilità di strutturare l’operazione come un’offerta pubblica di acquisto di azioni Abertis, con diverse possibilità di compensazione, cioè in denaro, titoli, o una combinazione dei due senza raggiungere un proposta concreta». Ad oggi, prosegue la nota, «non è stata completata alcuna possibile valutazione di Abertis e/o Atlantia o il prezzo di un’eventuale operazione» e «al momento non vi è alcuna proposta specifica o un piano d’azione né si sa se si verificherà una possibile operazione». Alla luce di questo, conclude la nota, «il cda di Abertis non si è riunito per discutere la questione».

Secondo le indiscrezioni del quotidiano spagnolo El Confidential, l’operazione potrebbe concretizzarsi in un’offerta mista (opas), in parte in azioni di Atlantia e in parte in contanti, con una successiva fusione tra le due società.

La reazione in Borsa

Alantia è volatile a Piazza Affari mentre Abertis a Madrid è in territorio negativo, all’indomani della notizia dei contatti in corso. Gli analisti sottolineano che l’operazione potrebbe avere senso sia dal punto di vista finanziario che strategico ma che servono maggiori dettagli sui termini. Il titolo Atlantia, che aveva aperto in forte rialzo, cede a metà mattina l’1,2% a 22,81 euro mentre Abertis, riammessa alle contrattazioni oggi dopo la sospensione e il balzo della vigilia, cede l’1,38%.

L’impatto sul business

Gli analisti di Equita (che hanno un giudizio buy su Atlantia con target price a 26 euro) valutano positivamente l’operazione visto che Atlantia riuscirebbe a incrementare l’Ebitda da attività internazionali dal 25% al 60% crescendo in mercati dove è già presente (Europa, Cile e Brasile). Inoltre, in un’operazione amichevole (come sembrerebbe) non dovrebbero essere pagati premi elevati sui prezzi di mercato. Infine, la società reinvestirebbe la quota che dovrebbe cedere a prezzi elevati di Autostrade per l’Italia e potrebbe ottimizzare la leva alzandola almeno in linea con quello di Abertis, con impatto positivo sugli utili per azione. Dall’altro lato le concessioni di Abertis hanno durata più breve: 2038 per Autostrade per l’Italia (65% dell’ebitda di Atlantia) e 2044 per Aeroporti di Roma (15% dell`Ebitda di Atlantia) contro il 2024 per le motorways in Spagna di Abertis (33% Ebitda), il 2031 per la Francia (34%), mentre in Brasile (11% dell`Ebitda) e in Cile (11%) le scadenze sono spalmate dal 2019 al 2033 ed oltre. Equita ritiene che le sinergie siano principalmente finanziarie e di ottimizzazione del portafoglio e quindi i premi pagati debbano essere limitati. «La conferma della dividend policy di Atlantia è importante e andrà verificata la reazione politica (non ci dovrebbero essere ostacoli essendo entrambi operatori Ue)». Dopo l’aggiustamento di ieri, «riteniamo che i prezzi di mercato già incorporino un premio in favore di Abertis (Atlantia ha concessioni più lunghe ed esposizioni agli aeroporti)».

Numeri a confronto

Gli analisti di Icbpi sottolineano che Abertis capitalizza 16,4 miliardi e Atlantia 19,1 miliardi. «Si tratterebbe di un’operazione certamente impegnativa per Atlantia che forse non si farebbe soltanto in cash», spiegano gli esperti. Atlantia ha attualmente un debito di 11,67 mld, ma potrebbe beneficiare della liquidità che verrebbe dalla cessione in corso del 15% di Autostrade per l’Italia (Aspi) che porterebbe un incasso di almeno 2-2,5 mld. Dal punto di vista strategico, «cedere una quota di Aspi – di cui attualmente detiene il 100% – per allargare il proprio business alle autostrade spagnole, a rafforzare la posizione in Sudamerica e per entrare in alcuni aeroporti significherebbe raggiungere immediatamente quella volontà di espansione più volte ribadita dal management». Sicuramente, concludono, «saranno da valutare gli eventuali termini di una simile operazione, operazione che potrebbe interessare ad Abertis – che ha parlato di un interesse da parte di Atlantia ad esplorare una possibile operazione societaria – in vista della scadenza delle sue concessioni in Spagna».

Un altro primario broker sottolinea che l’operazione avrebbe il vantaggio di ridurre il rischio regolatorio e industriale grazie alla maggiore diversificazione geografica e potrebbe portare alla creazione di un leader mondiale nel settore toll roads con una forte diversificazione geografica e una potenziale controdiluizione a livello di eps.

Il Sole 24 Ore