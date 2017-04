Instagram, i post salvati si organizzano in cartelle

Arrivano ‘Collezioni’ su scia Pinterest, ma per ora sono private

Instagram, il social delle immagini di proprietà di Facebook che incalza Snapchat, continua ad aggiornarsi, stavolta con una novità per i post salvati che d’ora in poi potranno essere organizzati in cartelle. Sulla scia di Pinterest, Instagram lancia le “Collezioni”, in cui ognuno potrà ordinare e raccogliere le foto e i video salvati per poter essere riguardati in seguito.

Queste cartelle, da personalizzare in base agli argomenti di interesse, saranno private, almeno per il momento.

Per salvare un contenuto è sufficiente premere l’icona del segnalibro sotto il post, mentre – spiega il social sul suo blog – le raccolte potranno essere create sia quando si salva un post, sia successivamente. Come per tutti i post salvati, anche le raccolte sono private e visibili solo all’utente che le crea.

L’aggiornamento arriverà con la nuova versione dell’app per iPhone e telefoni Android.

ANSA