Google Duo, chiamate vocali nel mondo

Si aggiorna l’app di video chat, su Android e iOS

Le chiamate vocali sbarcano anche su Google Duo, la chat video di Big G. La funzionalità era disponibile solo in Brasile il mese scorso, ma ora è possibile accedervi in qualsiasi parte del mondo. L’app è stata originariamente progettata per consentire le comunicazioni in video, ma questa funzionalità di chiamata vocale fa avvicinare Duo ad altre chat come WhatsApp. Le chiamate vocali possono essere utilizzate, sia su Android sia su iOS, semplicemente interagendo con il pulsante presente nella parte superiore dell’interfaccia dell’applicazione.

ANSA