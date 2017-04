United Airlines, il numero uno si scusa per l’overbooking forzato. E rimborsa tutti i biglietti del volo

“Questa vergogna non accadrà più” dice il ceo. Nelle ultime ore sono stati sospesi i funzionari aeroportuali che hanno portato via con la forza il medico di origini cinesi David Dao per far posto a dipendenti della compagnia. Il video girato sull’aereo da un passeggero, resta tra i più virali del web

Si avvita sempre di più la vicenda del medico David Dao, di origini cinesi, costretto con la forza a scendere da un volo della United Airlines in overbooking domenica scorsa per fare posto a dei dipendenti di una compagnia satellite. Il numero uno della compagnia Oscar Munoz ieri è sceso in campo per la quarta volta in tre giorni chiedendo sostanzialmente scusa per i metodi usati dalla polizia aeroportuale dopo aver, in un primo tempo, difeso United Airlines. Ma nelle ultime ore il caso è esploso in tutto il mondo mettendo alla gogna il vettore americano che ora fa marcia indietro per riconquistare credibilità. Nel frattempo i tre addetti intervenuti a bordo per trascinare via il medico sono stati sospesi dal servizio ma questo non è bastato a fermare le polemiche.

United Airlines, travolta dalle critiche e dalle milioni di visualizzazioni del video diventato virale, con il medico di 69 anni sanguinante che aveva rifiutato 800 dollari per lasciare il posto a dipendenti del vettore Usa, ha annunciato che risarcirà tutti i passeggeri che si trovavano a bordo. La compagnia aerea americana rimborserà l’equivalente del costo del biglietto in contanti, come credito di viaggio o in miglia, a scelta.

“Non succederà mai più sui voli United – ha detto Munoz – le forze dell’ordine non interverranno per cacciare un passeggero che ha prenotato, pagato ed è seduto al suo posto”. Ma le scuse di Munoz si sono fatte attendere. Quella di ieri è stata la sua quarta dichiarazione. In un primo momento aveva detto che la società aveva contattato l’uomo “per risolvere la questione”. Poi ha accusato il passeggero di essere stato “belligerante”. Le prime ammissioni di colpa sono arrivate solo martedi, quando i titoli United hanno cominciato a perdere quota in Borsa. Ma forse è troppo tardi per la compagnia che rischia una super causa per danni: gli avvocati di Dao, hanno convocato una conferenza stampa per il pomeriggio di oggi e hanno annunciato il ricorso ai giudici. Il dipartimento aeroportuale della città di Chicago ha intanto annunciato la sospensione dei tre dipendenti che “non hanno seguito le adeguate procedure”.

La Repubblica