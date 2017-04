L’ Antitrust multa TicketOne e altri 4 operatori per 1,7 milioni di euro

L’authority per la Concorrenza ha chiuso l’istruttoria sul bagarinaggio online, la pratica con cui il prezzo dei concerti e degli eventi viene fatto esplodere fino a migliaia di euro. Sanzioni per ViaGogo, Ticketbis, MyWayticket e Seatwave. TicketOne fa ricorso al Tar

Brutte notizie per TicketOne e i principali 4 operatori di rivendita dei biglietti online: ViaGogo, Ticketbis, MyWayticket e Seatwave. L’Antitrust ha chiuso stamane l’istruttoria sul cosidetto secondary ticketing o bagarinaggio online, la pratica con cui il prezzo dei concerti e degli eventi viene fatto esplodere fino a migliaia di euro senza sostanzialmente passare dal mercato primario: le sanzioni complessivamente sono pari a circa 1,7 milioni di euro. TicketOne, la società che ha l’esclusiva, in Italia, di molti eventi e che vende online a nome degli artisti, è stata sanzionata per 1 milione. Su di essa e sulle pratiche delle 4 principali società di secondary ticketing l’Autorità garante per la concorrenza aveva aperto un’istruttoria lo scorso ottobre promettendo tempi brevi sullo scandalo dei sold out online in pochi secondi. «È risultato – ha scritto l’Antitrust — che Ticketone, malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure anti-bagarinaggio, non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi». TicketOne ha fatto sapere di considerare «inconsistenti» le accuse e di avere già fatto ricorso al Tar del Lazio. Ticketbis (azienda acquisita dal gruppo eBay tramite StubHub) aveva scritto in ottobre al Corriere negando di avere ricevuto comunicazioni da parte dell’Antitrust.

A scatenare la bufera era stato il concerto dei Coldplay del 3 luglio 2017 a San Siro. Solo 3 settimane dopo i biglietti in vendita giovedì su Viagogo (parterre in piedi) erano saliti a 349,44 euro. Primo anello blu, 439,5 euro. Fila 1: 500,46 euro. Il prezzo originale su TicketOne il 7 ottobre era di 86,25 per i primi due e 109,25 per il terzo. Altro esempio: Bruce Springsteen, +1000%. Il secondo anello rosso era salito a oltre 1.200 euro (costava 112), prato a 500 euro (invece di 97). Per entrare in questo lucroso gioco l’investimento è di appena 950 dollari (871 euro), trattabili. Basta andare su TicketBots.net che da Panama City aveva scritto tranquillamente al Corriere che «il software per TicketOne.it è legale negli Stati Uniti come in tutte le altre parti del mondo, Italia compresa». Il bot per guadagnare con soli 950 dollari Una volta caricato il software il «broker» online è pronto per attaccarsi come una sanguisuga a TicketOne, che in Italia ha le esclusive, comprare a nome di Tizio, Caio e Sempronio (liste prese dal web) con numeri di carte di credito diverse e rivendere sul mercato del secondary ticketing alle società che, in alcuni casi, hanno subìto le perquisizioni dell’Antitrust fin da ottobre. Ciò che hanno tentato di capire le indagini (non solo in Italia) è se le società che vendono per prime i biglietti facciano abbastanza per bloccare gli acquisit multipli da parte dei «bot».

Perché non dovrebbero d’altra parte? Qualche potenziale ma potente conflitto di interessi in questa industria c’è. Eventin, la società di cui TicketOne è la sede italiana, possiede anche Fansale che in alcuni Paesi europei funziona come piattaforma di secondary ticketing. Sul sito di Eventine stesso si legge che è una società leader con 100 milioni di ticket venduti per più di 200 mila eventi all’anno oltre ad essere uno dei più grandi promotori. TicketMaster, stessa storia: fa parte della galassia Live Nation che organizza concerti e che controlla SeatWave e GetMeIn. In soldoni alcuni guadagnano due volte, con un margine che esplode al secondo giro. Viagogo non mostra le commissioni che finiscono in Svizzera, dove la società si è rifugiata dopo alcune cause, ma lo standard è alto: TicketBis chiede il 12% al broker e il 18% a chi compra. Tornando al primo anello blu dei Coldplay fanno circa 130 dollari. Nella grande rete dei biglietti che passando per Panama finisce a San Siro è rimasto solo il pesce-fan. E, forse, anche il Fisco che deve inseguire in diversi Paesi le società per l’Iva aggiuntiva.

