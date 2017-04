Ebc: “Su pacchetto energia tenere conto di richiesta pmi costruzioni”

Riqualificazione energetica nel 2015 ha dato lavoro a 900.000 persone

La Confederazione europea delle Pmi del settore delle Costruzioni, European Builders Confederation (Ebc), chiede al Parlamento europeo e al Consiglio “di tenere conto delle esigenze delle imprese di questo settore nella revisione di due direttive chiave; quella sull’efficienza energetica e quella sulla performance energetica degli edifici”. Così una nota di Ebc.

La riqualificazione energetica, spiega Ebc, rappresenta un volano per le costruzioni, che contribuiscono per il 9% al pil dell’Unione europea. Secondo i dati raccolti da Ebc, in collaborazione con Renovate Europe, infatti, solo nel 2015 la riqualificazione energetica ha prodotto un fatturato di 109 miliardi e che ha dato lavoro a quasi 900 mila persone.

“Con la revisione delle direttive europee -spiega Riccardo Viaggi, segretario generale di Ebc- attualmente in corso, i cittadini hanno nuove frecce nel loro arco: da un lato possono rinnovare la propria abitazione secondo i propri gusti ed esigenze, dall’altro possono migliorarne l’efficienza energetica, incidendo significativamente sulla bolletta a fine mese”.

Pur accogliendo con favore la revisione delle due direttive, Ebc “richiama l’attenzione del Europarlamento e del Consiglio dell’Unione europea su alcuni punti cruciali per le imprese del settore”.

Sulla direttiva sull’efficienza energetica, Ebc invita il legislatore a “creare un quadro normativo e finanziario stabile e a lungo termine per far partire il rinnovamento degli edifici esistenti e la sostituzione dello stock obsoleto e inefficiente”. Occorre anche “stanziare maggiori fondi pubblici per promuovere il rinnovamento e il miglioramento dell’efficienza energetica per l’edilizia privata e rendere questi fondi maggiormente accessibili”.

Inoltre bisogna “garantire il funzionamento del sistema degli obblighi per il risparmio energetico e dei cosiddetti “certificati bianchi” (vedi art. 7 della direttiva)”.

Sulla direttiva sulla performance energetica degli edifici, poi, Ebc invita il legislatore a “estendere gli obblighi di efficienza energetica a tutti gli edifici della Pubblica amministrazione centrale, locale e regionale” chiedendo che la norma sugli edifici pubblici, attualmente contenuta nella direttiva sull’efficienza energetica, sia invece inserita all’interno della direttiva sulla performance energetica degli edifici.

Per Ebc è importante anche “promuovere il finanziamento pubblico e privato dell’efficienza energetica, diffondere le buone pratiche di aggregazione di piccoli progetti di ristrutturazione energetica, includere in questa direttiva la manutenzione degli impianti di riscaldamento e di aria condizionata, abbassare le soglie di consumo previste per l’ispezione e la manutenzione di caldaie, includendo così un maggior numero di impianti, che altrimenti resterebbero fuori dalla norma”.

Fondamentale sarà poi, “facilitare l’aggregazione delle Pmi in gruppi e consorzi e rafforzare e incrementare le occasioni di formazione professionale “in cantiere” dei lavoratori del settore, anche di tipo informale”.

L’opinione sulla direttiva sull’efficienza energetica, spiega Ebc, sarà presentata dalla Commissione Itre (Industria, Ricerca ed Energia) del Parlamento europeo a giugno, mentre l’opinione sulla revisione della direttiva sulla performance energetica degli edifici sarà presentata sempre da Itre in maggio. In entrambi i casi, il Parlamento voterà i testi nel corso della seduta plenaria di ottobre.

L’European Builders Confederation (Ebc) è stata fondata nel 1990, ed è un’organizzazione professionale europea, che rappresenta le micro piccole e medie imprese del settore delle costruzioni. Il settore delle costruzioni è vitale per l’economia europea. 3 milioni di imprese, 18 milioni di lavoratori e il 9% del Pil dell’Ue. Il 99% del settore è composto da Pmi. Fanno parte di Ebc, Anaepa Confartigianato e Cna Costruzioni.

ADNKRONOS