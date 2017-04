Cinecitta’ World presenta “Ben Hur” La corsa delle bighe

Nell’arena non ci sono regole: biga contro biga per una corsa all’ultimo respiro.

Sabato 8 aprile a Cinecittà World, è andato in scena il Red Carpet Inaugurale della stagione 2017 del Parco divertimenti del Cinema e della TV: il “BEN HUR Opening Party”.

Protagonisti della corsa delle bighe numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e i loro figli che, scortati da una legione di centurioni, si sono dati battaglia sulla sabbia del Circus.

Le bighe hanno corso nel Circo di Massenzio originale realizzato per Ben Hur (2016), con Jack Huston e Morgan Freeman, remake del mitico Ben Hur del 1959 vincitore di 11 Premi Oscar.

Come nel kolossal cinematografico, e nei tempi dell’Antica Roma, gli ospiti del parco, grandi e piccini vestiti da antichi Romani, sono saliti a bordo delle bighe originali guidate dagli stunt del film.

Sono scesi nell’arena di Ben Hur: il Presidente del Napoli e azionista di Cinecittà World Aurelio De Laurentiis, Valeria Fabrizi e il piccolo Christian Monaldi reduci dal successo di Che Dio ci aiuti, Kaspar Capparoni, Brando Giorgi, Alex Partexano, Gianmarco Tognazzi, Jonis Bascir, Veronica Logan, Barbara Livi, Bianca Guaccero, Brigitta Boccoli, Natalie Caldonazzo, Matilde Brandi, Gaia De Laurentiis, Gabriella Labate, Roberta Beta, Matteo Materazzi, Mietta, Silvia Salemi, Irene Pivetti, Marco Morandi, Stefano Pantano, Nicola Canonico, Massimo Bellinzoni, Francesca Rettondini, Yvonne Sciò, Saverio Vallone, Janet De Nardis e Metis Di Meo

Ben Hur è una delle 10 nuove attrazioni realizzate quest’anno al parco. “Si tratta di un’esperienza unica al mondo” afferma l’amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini “dove l’ospite entra fisicamente in un film e vive un’esperienza da grande attore”.

Ogni ospite sarà ripreso dalle telecamere montate nel set e diventerà protagonista di un trailer ispirato al film originale

Per tutta la stagione i veri protagonisti saranno i visitatori perché, come ammonisce Morgan Freeman nel film: “nell’Arena non ci sono leggi… primi a finire…ultimi a morire”.