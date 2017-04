Torna il brand Sèleco, con smart tv maxi-schermo

Lo storico marchio di televisori Sèleco rinasce a Pordenone grazie a Twenty spa, la società guidata da Maurizio Pannnella, che opera nell’elettronica di consumo. Nata nel 2014 con un capitale sociale di 10 mila euro, Twenty ha chiuso il 2016 con un fatturato di 13 milioni di euro. Lo scorso dicembre ha rilevato la Marca Sèleco dalla famiglia Asquini

«Quando ci si è prospettata la possibilità di acquistare una Marca come Sèleco, non ci abbiamo pensato due volte», ha detto l’amministratore unico di Twenty Maurizio Pannella, «e dopo aver ripristinato, già a partire da giugno, le quattro linee di assemblaggio esistenti, ne attrezzeremo di nuove. Un investimento di un milione e 500 mila euro e un obiettivo, a regime, di 400 mila pezzi da destinare ai mercati della gdo e della gds (grande distribuzione organizzata e specializzata, ndr). A Pordenone verranno assemblati i componenti provenienti dalla Cina. «Ma il valore aggiunto», conclude Pannella, «sta proprio nella forza del brand, nell’esperienza della manodopera del territorio e nella creatività, innovazione e design, che saranno tutti made in Italy».

Sèleco produrrà tv da 24 a 65 pollici: smart tv e Ultra Hd caratterizzeranno l’offerta del brand che li distribuirà prima in Italia e poi sui mercati europei partendo da Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Il posizionamento è premium: gli apparecchi firmati Sèleco, infatti, si collocano nella fascia medio-alta del settore. Rinasceranno anche gli apparecchi radiofonici a marchio Sèleco ma, in questo caso, si è deciso di affidare la gestione di tale ambito a un’azienda specializzata nel segmento audio.

Per il rilancio del brand, 15 studenti ed ex-studenti dell’Istituto europeo di design saranno coinvolti in un workshop a Lucca per individuare una serie di indirizzi, creatività e design per un nuovo concept del Brand.

Oltre a Sèleco, Twenty è proprietaria anche della marca Magnadyne, rilanciata con investimenti in comunicazione quali per esempio le sponsorizzazioni calcistiche in Serie A con Udinese Calcio e in Serie B con la Spal. La società ha inoltre in licenza di distribuzione esclusiva Necchi Home Appliances per i piccoli elettrodomestici.

Il Giornale