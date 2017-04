Obiettivo sostenibilità: Fs italiane sfida la digital community con un concorso di idee

Per raccontare in 70 scatti fotografici

il Rapporto di Sostenibilità di Gruppo

in collaborazione con Zooppa che raccoglie oltre 100mila creativi in Italia, 380mila nel mondo

budget di produzione per il miglior progetto: 13mila €

termine ultimo presentazione idee: 27 aprile 2017

Obiettivo Sostenibilità è il nuovo concorso di idee lanciato da FS Italiane in collaborazione con Zooppa.

Sarà infatti un contest creativo a sostenere il Rapporto di Sostenibilità 2016 del Gruppo FS.

L’obiettivo è raccogliere studi di progetto incentrati sulla produzione di uno shooting fotografico che racconterà, agli stakeholder e al mondo intero, un anno di sostenibilità, di impegno sociale, economico e ambientale di FS Italiane.

Termine ultimo per presentare le idee: 27 aprile, ore 15.00.

Tutte le informazioni sono disponibili al link:

http://community.zooppa.com/it-it/preview/fs-italiane

Il passaggio successivo sarà selezionare il creativo che realizzerà il progetto fotografico. La migliore idea avrà a disposizione un budget di produzione di 13mila euro per realizzare il progetto.

Dopo l’esperienza del calendario aziendale 2017, ancora una volta FS Italiane sceglie Zooppa. E sfida la più grande community di creativi al mondo che grazie alla sua piattaforma di crowdsourcing vede coinvolgere circa 100mila tra giovani studenti e professionisti di settore in Italia e 380mila in tutto il mondo.

Il Gruppo FS Italiane pubblica ogni anno il Rapporto di Sostenibilità, importante documento corredato anche da materiale fotografico.

Spesso, infatti, le immagini parlano più delle parole. L’obiettivo del nuovo concorso di idee è raccontare l’impegno del Gruppo a migliorare sempre più le proprie performance, non solo economiche ma anche sociali e ambientali. Il Piano industriale 2017-2026, incardinato su cinque pilastri (infrastrutture integrate, mobilità integrata, logistica integrata, digitalizzazione e internazionalizzazione) ha l’obiettivo di creare sinergie fra attori, tecnologie e infrastrutture per favorire lo shift verso modalità di spostamento più efficienti e meno inquinanti per passeggeri e merci.

La community di Zooppa è stata chiamata da FS Italiane attraverso il contest “Obiettivo Sostenibilità” per selezionare ide capaci di rappresentare al meglio il mondo FS e i suoi valori attraverso uno studio di progetto per descrivere con immagini efficaci e contestualizzate i messaggi contenuti nel Rapporto di Sostenibilità 2016.

A questo indirizzo il Rapporto di Sostenibilità 2015