Assolombarda: consiglio generale designa Carlo Bonomi presidente

Carlo Bonomi, presidente di Synopo spa, sara’ il nuovo presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Il suo nome e’ stato indicato dal consiglio generale dell’associazione degli imprenditori di Milano Monza e Brianza. Bonomi succedera’ a Gianfelice Rocca per i prossimi quattro anni fino al 2021. Bonomi ha preso 82 voti contro i 73 dell’altro candidato, Andrea Dell’Orto. Il mandato del presidente designato partira’ con la prossima assemblea, in calendario per il 12 giugno

